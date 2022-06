Buchs Einwohnerrat lässt Schulwegsicherheit überprüfen – SVP kritisiert mangelnde Verkehrserziehung Der Einwohnerrat sprach auch über das geplante Regionale Naturnetz, über interne Kontrollen, zu geringe personelle Ressourcen und den neuen Werkhof.

Die Schulwege - hier das Schulhaus Suhrenmatte - waren Thema im Einwohnerrat. Valentin Hehli / AAR

Der Einwohnerrat hat gestern Abend den Weg für einen Umzug des Werkhofs vom heutigen Standort am Fabrikweg in die früheren Implenia-Gebäude in der Steinachermatt geebnet. Er sagte grossmehrheitlich Ja zum Verpflichtungskredit von 1,485 Mio. Franken, der für bauliche Anpassungen am neuen Standort sowie den Umzug (wohl Anfang 2023) nötig ist. Die Ortsbürger werden die Gebäude am alten Standort im Ist-Zustand übernehmen, es ist eine Zwischennutzung angedacht. Langfristig kann dort gemäss bald revidierter Bau- und Nutzungsordnung neuer Gewerbe- und Wohnraum entstehen.

Genehmigt wurde, basierend auf ein Postulat von Denise Zeller Xenaki («Mitte»), ein Kredit von 20000 Franken für die Überprüfung der Schulwegsicherheit durch ein Fachbüro. Dieter Stüssi (SVP) forderte, es müsse auch in die Verkehrserziehung investiert werden, dafür würde er noch 10000 Franken drauflegen. «Es ist eine verdammte Drecksseuche von diesen Velofahrern, die denken, sie hätten alles Recht der Welt», wetterte er. «Sie fräsen einfach überall durch und der Autofahrer ist am Schluss der Lackierte.» Vizepräsident und Schulressortvorsteher Anton Kleiber betonte, Verkehrserziehung werde durch die Regionalpolizei an den Schulen bereits gemacht, ausserdem sei der Schulweg Sache der Eltern. Aus dem Rat hiess es, die Eltern müssen ihre Vorbildfunktionen besser wahrnehmen, und man wünschte sich, Informationen über das richtige Verhalten als Velofahrer würde von der Repol auch zu den Eltern gelangen.

Abgeschrieben wurde ein von Marius Fedeli (SP) eingereichtes Postulat zur Schaffung eines regionalen Naturnetzes. Dabei schliessen sich Regionen zusammen, um ihre Naturwerte gemeinsam zu bewahren und wieder zu vernetzen. Themen wie Naturschutz und Biodiversität sollen grossräumig gedacht und geplant werden. «Mit dem Naturama steht bereits die perfekte Institution in Aarau, an die man ein regionales Naturnetz angliedern könnte», so die Postulanten. Gemeindepräsident Urs Affolter konnte bereits verkünden, dass der Planungsverband «aarau regio» kürzlich einen Kredit beschlossen und das Naturama beauftragt hat, ein Konzept für ein regionales Naturnetz auszuarbeiten. Ziel sei, in acht Gemeinden, wovon Aarau und Buchs fix sind, «möglichst bald ein sichtbares Element umzusetzen». Das ganze werde durch Subventionen von Bund und Kanton «erheblich mitfinanziert».

Nicht überwiesen wurde ein Postulat von Denise Zeller Xenaki zur Einführung eines internen Kontrollsystems für die Verwaltung. Der Gemeinderat sagte, dass es die entsprechenden Mechanismen schon gebe. «Ich rate dringend ab, das zu überweisen», so Urs Affolter. «Das gibt einen Papiertiger und wir haben eh schon zu wenige Ressourcen.» So wenige, dass der Gemeinderat «mit Sicherheit» demnächst mit Anträgen zu Personalaufstockungen an den Einwohnerrat treten werde.

Rechenschaftsbericht und Rechnung 2021 wurden genehmigt. Die Rechnung schloss mit einem Ertragsüberschuss von knapp 114000 Franken. Budgetiert war ein Minus von knapp 590000 Franken. Der Steuerfuss liegt bei 108 Prozent.

Ammann Urs Affolter antwortete auf eine ensprechende Frage, für die leerstehende ehemalige «Dorfmetzg», im Besitz der Gemeinde, habe man noch keine neue Mieterschaft finden können. Dies, weil sich das Ladenlokal in einem «desolaten» Zustand befindet und grosse Investitionen für einen Weiterbetrieb, etwa als Metzgerei, nötig wären. Weil die Liegenschaft aber längerfristig wohl sowieso abgerissen wird - der Gemeinderat habe relativ klare Vorstellungen davon, was mit dem gesamten Areal, von dem die Dorfmetzg-Liegenschaft nur ein Teil ist, passieren soll. Die Abteilung Finanzen kümmert sich darum, allenfalls eine Zwischennutzung zu finden.