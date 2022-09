Buchs Ein Budget mit dickem Minus und dichtem Nebel für die Investitions-Zukunft Der Steuerfuss bleibt bei 108 Prozent. Auch weil die Investitionen im Schulbereich schwer absehbar sind.

Was mit dem Schulhaus Suhrenmatte in Buchs passiert, ist noch unklar. Valentin Hehli

Am Steuerfuss wird für 2023 nicht gerüttelt: Buchs bleibt bei 108 Prozent. Dies, obschon das Budget mit einem Minus von rund 1,98 Millionen Franken rechnet, also nochmals rund 832'800 Franken tiefer in die roten Zahlen geht als das Budget des laufenden Jahres. Dies laut Gemeinde bei einem «neuen Gesamtumsatzrekord» von rund 42,5 Mio. Franken.

Patrick Bleuer, Leiter Finanzen, kommentiert das Budget so: «Der Handlungsspielraum wird immer kleiner, 90 bis 95 Prozent der Ausgaben sind gebunden.» Finanz-Gemeinderat Tony Süess bezeichnet diese gebundenen Ausgaben als «massgebende Kostentreiber» und Grund für den Aufwandüberschuss. Konkret fallen im Bildungsbereich Mehrkosten von 1,13 Mio. Franken an. Das liegt einerseits an höheren Besoldungsanteilen an den Lehrerlöhnen aufgrund der vom Kanton vorgenommenen Anpassungen und «den steigenden Kosten pro Vollzeitstelle aufgrund der Beschulung von ukrainischen Flüchtlingen», wie es in der Medienmitteilung der Gemeinde heisst.

Andererseits steigen aber auch die Betriebskosten der Kreisschule Aarau-Buchs beträchtlich, vor allem wegen hoher Abschreibungen bei der ICT-Infrastruktur, wegen steigender Energiekosten und markant höherer Anzahl Schülerinnen und Schüler. Allerdings waren die voraussichtlichen Kosten, die die Kreisschule den Vertragsgemeinden jeweils mitgeteilt hatte, bisher immer deutlich zu hoch gewesen. «Für uns im Bereich von mehreren Steuerprozenten», sagt Patrick Bleuer (ein Steuerfussprozent sind in Buchs etwa 150 000 Franken). Der Gemeinderat hat das bei der Kreisschule moniert.

Auch die (Strassen-)Infrastruktur ist ein grosser Ausgabeposten. Hier schlägt die Kantonsstrassenbaustelle Buchserstrasse–Bavaria–Tramstrasse, an der sich Buchs über die nächsten Jahre beteiligen muss, ab 2023 zu Buche. Es gibt aber auch kommunale Strassenbauprojekte. Unter anderem muss die Bushaltestelle Wynenfeld behindertengerecht umgebaut werden. Die Ausgaben für den Strassenunterhalt steigen um rund 80000 Franken. Die Sanierung der 50-Meter-Schiessanlage gehört ebenfalls zu den nicht alltäglichen Ausgaben.

Bei den Steuern wird mit Plus gerechnet

Bei den Steuern geht man vor allem bei den Einkommens-und Vermögenssteuern von einer Steigerung (um 1,7 Prozent) aus. «Die vom Kanton erwarteten Einbussen im Rahmen der Steuergesetzrevision treffen auch die Gemeinde Buchs», heisst es an der Medienkonferenz. «Die aktuellen Zahlen zeigen jedoch, dass aufgrund des positiven Abschlusses 2021 sowie der guten Prognose 2022 ein Teil der ursprünglich berechneten Einbussen voraussichtlich nicht eintreffe.» Gegenüber dem Budget 2022 werden Mehreinnahmen von 334000 Franken erwartet. «Die effektiven Auswirkungen der Steuergesetzrevision werden mit dem Rechnungsabschluss 2023 erstmals konkret sichtbar.»

Die Einwohnergemeinde investiert 2023 nur im bescheidenen Rahmen von 662 500 Franken, der grösste Brocken ist der neue Werkhof. Wie es danach weitergeht, ist gerade im Bereich Schulbauten sehr vage – und dafür kann der Gemeinderat nichts. Sicher erledigt werden muss die Sanierung der Gysimatte – aber es ist auch möglich, dass Buchs neue Schulhäuser bauen muss.

Vieles hängt stark davon ab, wie es in Aarau mit dem Oberstufenzentrum weitergeht. Dass es so lange dauert, bis hier mehr Klarheit herrscht, ist aus Sicht des Gemeindepräsidenten Urs Affolter «nachvollziehbar, aber enorm ärgerlich». Es erschwert die Investitionsplanung ganz erheblich, weil die Buchser Behörden noch nicht wissen, wo sie welchen Schulraum allenfalls neu bauen müssen. Affolter stellt hierzu für 2023 eine «breite Vernehmlassung» im Dorf in Aussicht. Auf jeden Fall wurden die möglichen Kosten im Finanzplan schon berücksichtigt.

Unter anderem weil hier noch keine Entscheidungen gefallen sind, bleibt der Steuerfuss bei 108. «Im Moment ist für uns eine Erhöhung keine Option, weil es zu viele Unsicherheiten gibt», so Gemeinderat Tony Süess. «Es hängt vieles vom Ergebnis der Jahresrechnung 22 ab. Wenn diese jetzt erstmals nach vier positiven Abschlüssen negativ ausfällt, wird der Gemeinderat sicher die Finanzstrategie überprüfen und den Steuerfuss thematisieren.»

In der Finanzstrategie sind Eckwerte definiert, die eingehalten werden sollen. Das gelinge «mit wenigen Ausnahmen», so Süess: Bei der Selbstfinanzierung erreicht Buchs die angestrebten mindestens 50 Prozent in den nächsten Jahren nie. Die Nettoschuld pro Einwohner, ebenfalls ein Eckwert, betrug per Ende 2019 noch rund 735 Franken. Im Budget 2023 wird nun mit 2240 Franken gerechnet. Der Hauptgrund dafür liegt im Neubau des Schulhauses Risiacher. Zeitweise steigt der Wert in den nächsten Jahren über den vom Kanton erwünschten Wert, was aber für ein paar wenige Jahre toleriert werden kann.