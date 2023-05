Buchs Doppelt so viele Unterschriften wie fürs Referendum nötig: Bärenplatz-Umgestaltung kommt vors Volk Der Einwohnerrat hatte dem Kredit für die Umgestaltung des Bärenareals noch mit grossem Mehr zugestimmt. Der SVP ist es nun aber gelungen, weitaus mehr Unterschriften fürs Referendum zu sammeln, als notwendig gewesen wären.

V.l.: Einwohnerrat Gilbert Mühlemann, Einwohnerrätin Sandra Meier-Jaisli, Einwohnerrat Samuel Hasler, Gemeindepräsident Urs Affolter, Vizegemeindeschreiberin Nicole Keusch. Bild: Nadja Rohner

215 Unterschriften hätte die SVP Buchs bis am Montag, 15. Mai, einreichen müssen, um die Bärenplatz-Umgestaltung vors Volk zu bringen. Das entspricht fünf Prozent der Stimmberechtigten – eine enorm tiefe Referendumshürde, die erst seit Anfang Jahr gilt. Doch die SVP hätte auch eine höhere locker genommen: Genau 546 Unterschriften übergaben Samuel Hasler, Sandra Meier-Jaisli und Gilbert Mühlemann an Gemeindepräsident Urs Affolter und Vize-Gemeindeschreiberin Nicole Keusch.

Es war indes nur noch ein formeller Akt, denn bereits im Vorfeld war ein grosser Teil der Unterschriften bei der Gemeinde abgeliefert und verifiziert worden. Kurz: Das Referendum ist definitiv zustande gekommen. Abgestimmt wird am 22. Oktober.

Ortsparteipräsident Samuel Hasler betonte, die Sammlung sei relativ einfach gefallen, nachdem die Referendumsführer den Buchserinnen und Buchsern erklärt hätten, wie angespannt die finanzielle Lage sei. Das «Luxusprojekt», so Hasler, könne man sich aktuell schlicht nicht leisten.

Der heute weitgehend brachliegende Bärenplatz soll umgestaltet und so attraktiver gemacht werden. Das Projekt sähe unter anderem eine treppenartige Verbindung mit dem Suhre-Raum sowie eine Buvette vor. Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,42 Millionen Franken. Es wird mit Folgekosten von rund 152’000 Franken pro Jahr gerechnet (für Unterhalt, Personal, Abschreibungen und Darlehenszinsen), was in Buchs ziemlich genau ein Steuerfussprozent ausmacht. Der Steuerfuss liegt aktuell bei 108 Prozent.

Der Gemeinderat selber schrieb in der Botschaft von «einschneidenden finanziellen Folgekosten», hatte den Kredit jedoch «nach einer eingehenden Interessenabwägung aller Fakten» beantragt. Der Einwohnerrat bewilligte das Projekt mit 27 Ja zu 10 Nein. Zwar hiess es von allen Seiten, die Kosten seien signifikant, man sehe es aber als Investition in eine attraktive Gemeinde.