Buchs Das neue Paketzentrum ist eröffnet – insgesamt bringt die Post 275 Jobs nach Buchs Die Pakete aus dem Grossraum Aarau-Seetal-Wynen- und Suhrental müssen jetzt keine weiten Umwege mehr machen: Sie werden direkt via neues Paketzentrum der Post in Buchs abgewickelt.

Bei der Eröffnung des neuen Regionalen Paketzentrums durften die Gäste ein Päckli – mit einer Buchser Überraschung – verschicken.

Etwa 5000 Päckli pro Stunde, 90'000 pro Tag und fast 33 Millionen pro Jahr – diese gigantische Menge soll das am Freitag neu eröffnete Paketzentrum der Post in Buchs abwickeln. Innerhalb von nur rund 18 Monaten und mit 15 Mio. Franken ist es aus einer leerstehenden Liegenschaft im Besitz der Lagerhäuser Aarau AG am Amsleracherweg entstanden; kein einziger Nachbar hatte opponiert.

Mit dem Aufbau von neuen Regionalen Paketzentren will die Post einerseits auf die massiv gestiegenen Paketzahlen reagieren: «Die Paketmenge hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt», so Johannes Cramer, Leiter Logistik Services und Mitglied der Konzernleitung der Post. Andererseits will sie durch die Paketverarbeitung direkt in der Region die Lieferzeiten und die Transportwege verkürzen.

Konkret: Will jemand aus Menziken ein Päckli nach Suhr schicken, geht es nun nicht mehr via das grosse Paketzentrum in Härkingen, sondern über Buchs. Das spart enorm viele Kilometer. Aktuell fahren die meisten Fahrzeuge noch mit Diesel, sie werden aber nach und nach durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Geprüft wird auch eine Solaranlage auf dem Dach. «Der Aargau ist für die Weiterentwicklung der Post sehr wichtig und hat in der Gesamtplanung eine grosse Bedeutung», betonte Cramer, und erinnerte an den Spatenstich für das Lagerlogistikzentrum in Villmergen vor zwei Monaten.

Video: Nadja Rohner

Staatsschreiberin Joana Filippi, die kurzfristig für den erkrankten Regierungsrat Dieter Egli eingesprungen war, bedankte sich namens der Regierung für das Vertrauen und die Investition in den Kanton Aargau. Sie betonte, die Post sei für den Wirtschaftsstandort sehr wichtig. Und: Die ausgeklügelte Logistik der Post, die für zauberhafte Momente beim Öffnen eines Päcklis oder dann für funktionierende Lieferketten sorge, sei für die Öffentlichkeit fast unsichtbar. Deshalb sei es wichtig, diese Eröffnung gebührend zu feiern.

Das Gebäude war früher von der TNT Swiss Post genutzt worden. Der Umbau im Bestand und auf einer für ein Paketzentrum eher kleinen Fläche bedingte kreative Lösungen. Zwei Beispiele: Ein spiralförmiges Förderband bringt die Pakete rasch und platzsparend auf die benötigten drei Meter Höhe; und ein neuer Lift erschliesst auch das Untergeschoss, das für Zwischenlagerungen gebraucht wird.

So sieht es im neuen Paketzentrum in Buchs aus:

Die manuelle Sortieranlage im Regionalen Paketzentrum der Post in Buchs.

Gut 110 Mitarbeitende wurden von den grossen Zentren Mägenwil oder Härkingen nach Buchs versetzt. Es herrscht hier nahezu 24-Stunden-Betrieb mit drei Schichten und Rushhour zwischen 18 und 23 Uhr. 60 Jobs, primär in der Sortierung, wurden neu geschaffen. «Wir hatten die Stellen nur eine Woche ausgeschrieben und erhielten fast 300 Bewerbungen», erzählte Sandro Glättli, Leiter des Regionalen Paketzentrums. Weil sich derart viele Frauen auf die (Teilzeit-)Jobs beworben hätten, wurde kurzerhand umdisponiert und statt einer grossen Männer- und kleinen Frauengarderobe, wie man sie sonst in der Logistik benötigt, das Umgekehrte eingebaut.

Ganz fertig ist der Umbau noch nicht: In einem Gebäudeteil werden ab April 2013 rund 100 Mitarbeitende der Briefzustellung einziehen, die aktuell in der Hauptpost in Aarau untergebracht sind. Was mit dem dort freiwerdenden Platz passiert, ist noch unklar. Tatsache ist aber, dass die Post insgesamt 275 Arbeitsplätze nach Buchs bringt, wie auch Gemeindepräsident Urs Affolter erfreut anmerkte.