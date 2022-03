Buchs Bezirksgericht Aarau: Ein Gemeinschaftsraum ist keine Wohnung Das Gericht sprach den Mitarbeiter einer in Buchs tätigen Immobilienfirma wegen Verstoss gegen das Baugesetz schuldig, den Chef aber frei.

Das Bezirksgericht an der Aarauer Kasinostrasse. Severin Bigler

(Februar 2020)

In einer noch relativ neuen, grossen Wohnüberbauung in Buchs stand der Gemeinschaftspavillon lange unbenutzt da. Als ein neuer Mitarbeiter die Bewirtschaftung der Überbauung übernahm, versuchte er seiner Aufgabe entsprechend möglichst Leerstände zu vermeiden.

Da sich der über 100 m2 grosse Pavillon mit Küche und WC-Anlage als Wohnhaus eignete, liess er es also über eine spezialisierte Maklerfirma in den gängigen Internetportalen zur Miete ausschreiben. «Wohnen wie im Einfamilienhaus» soll es in den Inseraten geheissen haben.

Zwar habe die zuständige Person, die die Inserate online stellte, dem Mitarbeiter gesagt, dass dies problematisch sein könnte, da der Pavillon nicht zur Wohnvermietung vorgesehen ist. Doch er bat sie dennoch, für das Objekt als 3,5-Zimmer-Wohnung zu werben.

Schon sehr bald darauf wurde ein Mietvertrag mit einem Ehepaar geschlossen. 2230 Franken samt Nebenkosten zahlten sie im Monat. Bei der Gemeinde wurde aber keine Zuzugsmeldung erstattet, auf dem Mietvertrag wurde die Strassennummer des gegenüberliegenden Wohnhauses angegeben.

Nur über einen Zufall erfuhr die Gemeinde davon, heisst es in der Anklageschrift. Einen Monat nach Vertragsabschluss meldete sie dem Mitarbeiter der Immobilienfirma per Telefon, das die Vermietung nicht zulässig sei. In einem E-mail schrieb er dann der Gemeinde: Er habe es verpasst, das nötige Umnutzungsgesuch einzureichen. Man wolle dafür eine andere Wohnung in einen Gemeinschaftsraum umnutzen.

Der Mitarbeiter nahm die ganze Schuld auf sich

Doch die Gemeinde stellte klar, dass dies nicht möglich sei. Der Überbauung sei nämlich ein Gestaltungsplan mit Sondernutzungsvorschriften vorgegangen, die man nicht einfach so ändern könne. Eine Umnutzung sei nicht bewilligungsfähig, das Mietverhältnis müsse gekündigt werden.

Der Mitarbeiter reichte dennoch ein Umnutzungsgesuch ein, das natürlich abgelehnt wurde. Die Gemeinde gab drei Monate ab Rechtskraft Zeit, um dem Ehepaar zu kündigen – bis 6. Januar. Um offenbar Schadensersatzforderungen zu umgehen, sicherte die Firma dem Ehepaar ein Verbleib bis 31. Januar zu.

Das Paar wohnte bis mindestens 15. Januar dort. Dazu wurde der Pavillon erneut online ausgeschrieben, diesmal als Gewerbeobjekt. Erst auf Intervention der Gemeinde sei das Inserat entfernt worden.

Seinem Chef gegenüber habe er sicher einmal mitgeteilt, dass er den Pavillon als Wohnung vermieten wolle, sagte der Mitarbeiter an der Verhandlung. Die Bewirtschaftung lag aber im Kompetenzbereich des Mitarbeiters, der die ganze Schuld auf sich zog.

«Ich muss ehrlich sagen, ich habe das ein bisschen bagatellisiert. Es war mein Fehler.»

Er stellte aber klar, dass vom Ehepaar schon Monate vor dem Auszug keine Miete mehr verlangt wurde. Dazu seien auch Mietschäden nicht geahndet und auf die Differenz der Heizkosten verzichtet worden.

Angeklagt wurden Mitarbeiter und Chef. Das Gericht sah bei letzterem zwar Sorgfaltspflichtverletzung durch Fahrlässigkeit, aber ohne Eventualvorsatz. Deshalb sprach es den Chef frei. Der Mitarbeiter aber, der weiterhin bei der Firma tätig ist, wurde wegen Verstoss gegen das Baugesetz zu Busse und Zahlung der Kosten verurteilt, total über 6000 Franken. Beim Chef übernimmt der Staat die Anwalts- und Gerichtskosten.