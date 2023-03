Buchs Baustart für 16-Millionen-Projekt auf dem Suhrhard-Areal: Hier entstehen 32 Wohnungen für ältere Personen In den Wohnungen sollen gemäss der Alterszentrum Suhrhard AG ab September 2024 Menschen mit geringem Pflegebedarf leben.

Spatenstich Neubauten Betreutes Wohnen Plus auf dem Suhrhard-Areal in Buchs. Bild: zvg

Das Pflegeheim hat 100 Plätze. Die Alterssiedlung hat 43 Wohneinheiten. Und nun hat bei der Alterszentrum Suhrhard AG der Bau begonnen für 32 Wohnungen im Rahmen von «Betreutes Wohnen Plus». Das teilt die eigenständige Aktiengesellschaft mit den drei Aktionären Gemeinde Buchs, Stadt Aarau und dem Verein Alterszentrum Suhrhard mit. 16 Millionen Franken soll der fünfstöckige Neubau kosten; die Baubewilligung hatte die Gemeinde Buchs Ende Januar dieses Jahres erteilt.

Bis Ende August 2024 soll die Baute erstellt werden; in Betrieb genommen würde sie dann im September 2024. Gedacht sind die Wohnungen gemäss Mitteilung für ältere Personen mit einem geringen Pflegebedarf. Menschen, so wird ausgeführt, die weiterhin selbstständig und in der eigenen Wohnung leben, jedoch im Alltag auf die Unterstützung mit Dienstleistungen in den Bereichen Hauswirtschaft, Verpflegung und ambulante Pflege angewiesen sind.

Der geplante fünfstöckige Neubau, das Siegerprojekt des Gesamtleistungswettbewerbs, heisst «Madame Souza», enthält 28 Wohnungen mit 2 Zimmern sowie 4 Wohneinheiten mit 2,5 Zimmern, allesamt mit Balkon. Im Erdgeschoss wird ein gemeinschaftlicher Ess- und Aufenthaltsraum und ein Aussensitzplatz für alle Bewohnenden des Gebäudes erstellt. «Der Verwaltungsrat der Alterszentrum Suhrhard AG freut sich sehr, dass nach der intensiven Vorbereitungs- und Planungsphase jetzt endlich gebaut werden kann und ist überzeugt, mit dem Neubau ein neues, zukunftsorientiertes und attraktives Angebot bereitstellen zu können», heisst es in der Mitteilung weiter.