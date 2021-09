Der seit 2014 amtierende Gemeindeammann Urs Affolter (64) ist mit Tuija verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und drei Enkel. Er ist Architekt und Raumplaner und war in dieser Funktion hauptsächlich in öffentlichen Verwaltungen tätig, unter anderem als Bauverwalter von Buchs (deshalb wohnt er hier) und dann als Stadtbaumeister seiner Heimatstadt Langenthal sowie in Rheinfelden.