Buchs AG Autofahrer wird auf Schnellstrasse abgedrängt und fährt gegen Leitplanke Weil ein anderes Auto nach links schwenkte, musste ein Lenker am Freitag in Buchs auf der N1R ausweichen. Dadurch streifte er die Leitplanke. Der andere Wagen fuhr weiter und wird nun gesucht.

Der Unfall ereignete sich auf der N1R in Richtung Aarau. Hier auf dem Foto der Blick in die Gegenrichtung. (Symbolbild) Archiv: Pascal Meier

Der Fahrer eines Peugeots war am Freitag kurz nach 16.30 Uhr auf der N1R (ehemals kantonale Autobahn T5) in Richtung Aarau unterwegs. Auf dem Normalstreifen schräg vor ihm fuhr ein silberfarbener Volvo. Wohl um einfahrenden Fahrzeugen Platz zu machen, schwenkte dieser auf Höhe des Anschlusses Buchs unvermittelt nach links.

Indem er voll bremste und auswich, konnte der Peugeot-Fahrer die Kollision verhindern, schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Jedoch streifte der Fahrer dabi die Leitplanke, wodurch sein Wagen beschädigt wurde. Inzwischen war der unbekannte Volvo weiter in Richtung Aarau gefahren. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht die Person am Steuer sowie Augenzeugen.

Aktuelle Polizeibilder: