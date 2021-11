Buchs 13 Stimmen mehr: Anton Kleiber (FDP) ist neuer Vizeammann Der Freisinnige liess den EVP-Politiker Joel Blunier knapp hinter sich.

Anton Kleiber Fabio Baranzini

Der langjährige Gemeinderat Anton Kleiber (FDP) hat mit 909 Stimmen die Wahl zum Vizeammann geschafft. Der zweite Kandidat, der neu gewählte Gemeinderat Joel Blunier (EVP), erreichte 896 Stimmen – ein sehr knappes Resultat also. Die Stimmbeteiligung lag bei 44,6 Prozent.

Joel Blunier, EVP. Fabio Baranzini

Der künftige Vizeammann Anton Kleiber (59) und seine Frau Doris Kleiber haben drei Kinder. Er ist Schulleiter in Dielsdorf und hat auch im Gemeinderat das Ressort Schule inne. In dieser Funktion kämpfte er an vorderster Front für die Schulfusion und sitzt von Amtes wegen im Kreisschulrat. Ausserdem obliegt ihm der Bereich Alter.