Brunegg/Aarau «Die Kinder sind über sich hinausgewachsen»: Brunegger Schulklasse stellt im Naturama Insekten-Projekte aus Die 3. und 4. Klasse aus Brunegg hat wabenförmigen Schaukästen zum Thema Insekten erarbeitet. Diese dürfen die Kinder nun in Aarau präsentieren.

Der neunjährige David und die zehnjährige Veronica vor der Wand mit Schaukästen. Markus Christen

Insekten machen auf ihrem Weg zum Erwachsenendasein eine Metamorphose durch. Aus den eigeschlüpften Larven entwickeln sich durch Gestaltänderungen allmählich oder abrupt die ausgewachsenen Tiere, die oft genug nach abgeschlossener Verwandlung ihre Flügel ausstrecken und summend und brummend dem Leben am Boden entschwirren.

Flügel sind den Schülerinnen und Schülern aus der Brunegger Doppelklasse 3/4 in den vergangenen zehn Monaten zwar nicht gewachsen. Aber eine Verwandlung haben die 18 acht- bis elfjährigen Kinder durchaus erlebt. Sie haben sich nämlich zu wahren Insektenexperten gemausert. Über Metamorphosen muss man ihnen also gar nichts mehr erzählen. Vielmehr können sie dem Insektenlaien anhand ihrer selbstgestalteten Schaukästen lehrreich den spannenden Unterschied zwischen der vollständigen und der unvollständigen Metamorphose erklären.

Die Früchte der Arbeit, fünf wabenförmige Schaukästen. Markus Christen

Bereits seit den letzten Sommerferien und seit sie dem ersten Arbeitsauftrag, den sie von ihrer Lehrerin Nathalie Schoch erhalten haben, nämlich nach toten Insekten zu suchen, beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit diesen faszinierenden Sechsbeinern. Den grossen Höhepunkt dieses vielfältigen Unterrichts bildete dann vorgestern die Vernissage im Museum Naturama Aargau, bei der die Klasse die Früchte ihrer eifrigen Forschungsbemühungen in Form von fünf Schaukästen und einem Buch ausstellen und mit selbstgeschriebenen Ansprachen präsentieren durfte.

Vernissage als besondere Motivation

«Unser Unterricht zu den Insekten hat fächerverbindend stattgefunden und ganz viele Kompetenzen im Lehrplan abgedeckt», erklärte Nathalie Schoch den anwesenden Eltern der Schulkinder, die sich die Vernissage nicht entgehen lassen wollten.

Tatsächlich kann an dieser Stelle nur ein Bruchteil der Arbeiten erwähnt werden, welche die Doppelklasse seit August 2022 ausgeführt hat. So haben die Kinder etwa Glühwürmchen mit LED-Lichtern gefertigt und weitere Insekten aus Silk Clay gestaltet. Sie haben Steckbriefe von Insekten sowie Texte für ein Insektenbuch geschrieben. Diese Texte haben die Viertklässler dann auf englisch übersetzt. Weiter haben die Kinder Makrozeichnungen und Audioaufnahmen erstellt und natürlich auch Insekten im Wald gefangen und beobachtet.

Die Klasse mit Bea Stalder, Projektleiterin Bildung und Vermittlung. Markus Christen

«Die Kinder», zieht Nathalie Schoch das Fazit, «sind in der Lernumgebung zu den Insekten über sich hinausgewachsen. Ich bin sehr stolz auf sie.» Die Aussicht auf die Vernissage und die Ausstellung im Naturama in Aarau habe beim Arbeitsprozess als besondere Motivation gewirkt.

Für die Kinder war der Auftritt im Naturama eine besondere Erfahrung. «Dass ich unsere Ausstellungswaben präsentieren durfte und mir alle zugehört haben, hat mir am meisten Freude gemacht», sagte etwa der neunjährige David. Veronica (10) beschäftigte sich in den letzten Monaten am liebsten mit der Gestaltung der Insektenrätselbox. «Ausserdem habe ich im Unterricht sehr viel gelernt über Insekten.»

Die Vernissage der Brunegger Klassenarbeiten fand im Rahmen der Sonderausstellung «Respekt, Insekt!» zum 20-Jahre-Jubiläum des Naturamas Aargau statt. Insgesamt 25 Aargauer Schulklassen stellen an 10 sogenannten Sirup-Vernissagen 55 Mini-Waben vor. Die Ausstellungsobjekte der Schülerinnen und Schüler sind für die Öffentlichkeit bis zum 3. September zu besichtigen.