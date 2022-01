Theatergruppe Brunegg Wenn der Bauer in Quarantäne im heimischen Wohnzimmer probt Theaterproben in Pandemiezeiten haben ihre Tücken. Die Theatergruppe Brunegg reagierte mit einem originellen Einfall. Am Donnerstag startet der Vorverkauf für ihr Stück «De Chuestall-Adonis».

Magd Vreni (Nicole Spiess) und Knecht Lunzi (Ruedi Eichenberger) haben ihr Heu nicht auf der gleichen Bühne. Markus Christen

Auf dem Bauernhof von Franz und Annemiggi Bürli ist die Welt gerade schwer in Ordnung. In Aussicht steht das langersehnte und mit Passion erarbeitete Biozertifikat für den Landwirtschaftsbetrieb. Und zu Annemiggis grosser Freude soll auch noch ihr ganzer Stolz im Stall, der Zuchtstier Ambros, von einer professionellen Fotografin für die Titelseite eines renommierten Bauernmagazins abgelichtet werden. Die Dinge könnten also kaum besser laufen.

Doch wie so oft im Leben und noch öfter auf der Theaterbühne kommt es erstens anders und zweitens als man denkt. Auf dem Hof der Bürlis kommt es, also das launische Schicksal, in Form der schrillen Sirenenstimme von Nachbarin Emmi daher. Der hypochondrisch veranlagte, mit allerlei Pestiziden sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittelchen ausgestattete Plagegeist bringt nicht nur die Bauern auf die Palme, sondern auch die Zukunft des Hofes in Gefahr.

Mitten in den Vorbereitungen

Bereits im letzten Winter wollte die Theatergruppe Brunegg den Schwank «De Chuestall-Adonis» auf der Bühne der Mehrzweckhalle präsentieren. Doch aufgrund der damaligen pandemischen Situation und der einschneidenden Beschränkungsmassnahmen stellte das Amateurensemble die Probearbeit bereits frühzeitig wieder ein. Nun, etwas mehr als ein Jahr später, befindet sich die Theatergruppe mitten in den Vorbereitungen zur Premierenaufführung, die am 9. Februar stattfinden soll.

Das Theaterensemble aus Brunegg lernte die Tücken der Probearbeit in Pandemiezeiten kennen Markus Christen

«Die Motivation unter den Schauspielerinnen, den Schauspielern und den weiteren Teammitgliedern ist gross», sagt Regisseur Roland Christen. «Wir alle sind überzeugt, dass wir im Februar auftreten können.» Diese Zuversicht konnten beispielsweise die Theatergesellschaft Oberentfelden, die Bühne Mägenwil oder die Theaterlüüt Othmarsingen nicht aufbringen. Sie alle haben ihre Spielzeit 2022 bereits abgesagt.

Auch in Brunegg ist man sich der immer noch geringen Planungssicherheit für Veranstaltungen äusserst bewusst. «Natürlich können auch wir noch zum Entschluss kommen, die Aufführungen abzusagen. Dann hätten wir wenigstens während vieler Wochen viel Spass beim gemeinsamen Proben gehabt. Aber im Moment bereiten wir uns voller Elan auf unsere Auftritte vor», so Roland Christen.

Per Facetime zugeschaltet

Dass die Probearbeit in Pandemiezeiten mit einer hochansteckenden Virusvariante ihre Tücken bereithält, hat die Theatergruppe aus Brunegg in den vergangenen Wochen mehrfach erfahren. So musste sich beispielsweise Gianluca Fini, der im Stück «De Chuestall-Adonis» Bauer Franz Bürli zum Besten gibt, gleich zweimal in Coronaquarantäne begeben. Und weil der Ausfall einer Hauptfigur die Bühnenarbeit stark erschwert, liess sich die Theatergruppe eine originelle Lösung einfallen.

Kurzerhand wurde Gianluca Fini per Facetime und Boombox zur Probe zugeschaltet und spielte vom heimischen Wohnzimmer aus mit. «Man findet stets eine Lösung», blickt der Schauspieler Wochen später auf diesen aussergewöhnlichen Probenbesuch zurück. «Entscheidend ist die Einstellung des Teams. Alle müssen am gleichen Strang ziehen.»

Am gleichen Strang, das ziehen derweil die Bewohner und Gäste auf dem Hof der Bürlis entschieden nicht. Knecht und Magd liegen sich permanent in den Haaren und Bauer Franz kommt auf die wahnwitzige Idee, dass die Fotografin seinetwegen zu Besuch kommt. Die Folge ist eine tierisch komische Verwechslung.

Ob es für Annemiggi und Franz Bürli unter diesen erschwerten Umständen doch noch zu einem Happy End reicht, erfährt das Publikum ab dem 9. Februar.