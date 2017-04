Peter Dietiker (59) gehört zu den amtsältesten Bademeistern der Region. Seit 30 Jahren wacht er über das Schwimmbad Möriken-Wildegg. Ein Job mit vielen Überraschungen: «Es gibt nichts, was es nicht gibt», sagt Dietiker, und nippt an seiner Tasse Kaffee.

Wir sitzen in dicken Jacken im Kassenhäuschen der Badi. Draussen ist es null Grad, das Regenwasser im Deckel eines Eimers ist gefroren. Es gibt bessere Tage für die letzten Vorbereitungen der Badi-Saison – zumal diese wie beim Schwimmbad Rupperswil-Auenstein morgen Samstag beginnt.

Doch die Kälte schreckt Peter Dietiker nicht ab. «Es gibt noch viele kleine Dinge zu tun; das Schloss beim Kiosk zum Beispiel muss ich ersetzen.» Das gehe trotz Kälte. Und überhaupt. «Es hat auch schon geschneit bei einer Eröffnung.»

Trotz Kälte wird Peter Dietiker die Badi kaum ohne Gäste eröffnen müssen. Das Wasser ist dank Fernwärme knapp 20 Grad warm – wegen der Kälte etwas weniger als die angepeilten 23 Grad. «Die 23 Grad werde ich aber bald erreichen», so Dietiker, der bereits vor einer Woche das erste Bad der Saison genossen hat. Ein Ritual, das vor jeder Eröffnung dazugehört. Der Tag war gut gewählt: Es war 20 Grad warm.

Den Erwachsenen ist es zu kalt

In den Startlöchern sind auch die anderen Bäder: Seit 1. April offen ist das Arbeiterstrandbad Tennwil. Ein Badevergnügen für Hartgesottene; gestern Mittag lag die Wassertemperatur des Hallwilersees knapp über 9 Grad. Entsprechend zurückhaltend zeigten sich die Badegäste, Erwachsene hätten sich bisher keine ins Wasser getraut, sagt Betriebsleiter Daniel Leuenberger.

Wohl aber Kinder und Jugendliche: «Eine Handvoll ist ins Wasser gestiegen.» Dies aber bereits am 9. April, bei einer Lufttemperatur von 24 Grad und einer Wassertemperatur von 12 Grad. Auch 12 Grad seien kein Zuckerschlecken, sagt Leuenberger. «Aber die Kinder können es jeweils kaum erwarten. Da kennen sie keinen Schmerz.»

Nächstes Wochenende, am 29. April, eröffnen das Strandbad Seerose in Meisterschwanden und die sanierte Biobadi Biberstein. Am 1. Mai gehen die Schwimmbäder Schachen Aarau und Rütimatten Schöftland auf.

Am 6. Mai folgen das Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen, das Freibad Mittleres Wynental in Unterkulm und das Freibad Entfelden. Das Schwimmbad Schmiedrued-Walde eröffnet am 12. Mai und in Lenzburg, Küttigen und Bottenwil-Uerkheim können die Badegäste erstmals am 13. Mai ins Becken steigen.

Den Eröffnungsreigen beenden das Freibad Menziken, das Schwimmbad Kölliken und das Strandbad Beinwil am See: Hier schliessen die Badmeister die Tore erstmals am 14. Mai auf.