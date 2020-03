Brillen aus Wasserbüffelhorn: Wie der Büffel vom Feld auf die Nase kommt

Mehr als zwei Drittel der Menschen in der Schweiz brauchen eine Sehhilfe. Die einen greifen auf Kontaktlinsen zurück und wollen sich partout nicht mit einem «Nasenvelo» in der Öffentlichkeit zeigen. Andere wiederum setzen konsequent auf Brille und greifen für dieses Accessoire, das man so oft trägt wie kaum ein anderes, auch gerne auf exklusivere Modelle jenseits der Dutzendware vom Brillendiscounter zurück.

Handgemachte (fast-)Einzelstücke entstehen auch in unserer Region – in Auenstein. Hier, mitten im Wohnquartier, hat Stephan Sigrist bei sich zu Hause eine Atelier-Werkstätte eingerichtet.

«Arte & Gifre» (angelehnt an «arte» und «chifre», portugiesisch für Kunst und Horn) heisst seine Marke, die unter anderem im Brillenhaus Aarau, bei Moser Optik in Brugg oder Augenoptik Kuhn in Baden erhältlich ist. Büffelhorn und Holz sind Sigrists Werkstoffe, wobei Holz «die Nische in der Nische» sei, sagt er.

Das Horn als Rohstoff kommt aus Indien und Vietnam – vegan sind die Brillen definitiv nicht, aber: «Die Wasserbüffel werden nicht extra dafür gezüchtet», betont Sigrist. «Man braucht sie, um die Felder zu bestellen. Aus dem meisten Horn macht man später Düngerspäne. Nur die schönen Teile kann man für Brillen verwenden.»

«Man kann die Brille nicht neu erfinden»