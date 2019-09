Es ist jetzt schon mehr als eine Woche her. Am vorletzten Dienstag riss ein Brand eine Lücke in die Altstadt. Das Feuer hat die Leute sehr betroffen gemacht – auch wenn die ganz grosse Katastrophe knapp verhindert werden konnte.

Die Aarauer wüssten gerne, was die Brandursache ist. Doch je länger die Abklärungen dauern, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Grund für den Ausbruch des Feuers nicht herausgefunden werden kann. Fest steht: Die Brandermittler sind an der Arbeit. Doch es ist für sie enorm schwierig, in den Ruinen Spuren zu finden, weil das Feuer sehr viel zerstört hat.