Laut Aussagen von Augenzeugen sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Atemschutzmasken in das Gebäude eingedrungen, um den Brand zu bekämpfen. Die Gebäude Rathausgasse 6 und 8 standen im Vollbrand. Der Einsatzort wurde grossräumig abgesperrt.

Zur Ursache für den Brand können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Meldungen über verletzte Personen liegen keine vor.

Bei den Umbauarbeiten im ehemaligen Möbelhaus Strebel an der Rathausgasse handelt es sich um eines der grössten Umbauprojekte seit Jahrzehnten in der Aarauer Altstadt. Die Grundmann Immobilien AG als Eigentümerin der beiden Häuser plant in den oberen Stockwerken Wohnungen und im Erdgeschoss sowie dem ersten Obergeschoss ein Coworking Space. Die Kosten für den Umbau belaufen sich gemäss Baugesuch (Auflage im Februar 2018) auf rund 4,5 Millionen Franken.

Brandwache bis Mittwochmorgen

Gegen 19 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Man suche und lösche noch kleine Herde, sagte Kapo-Sprecherin Rey zu jenem Zeitpunkt. Das Grossaufgebot der Feuerwehr werde im Verlaufe des Abends nach und nach zurückgefahren. Eine Brandwache bleibe aber sicher noch bis Mittwochmorgen.

Noch unklar ist das Ausmass des Schadens. Die Liegenschaften an der Rathausgasse 6 und 8 waren mitten in einer Grosssanierung, deshalb standen sie auch leer. Auch Nachbarliegenschaften wurden teilweise in Mitleidschaft gezogen, primär durch Wasser oder Russ. Die Feuerwehr prüft jede Wohnung einzeln auf ihre Bewohnbarkeit.

In der benachbarten Kirche fand während des Brandes eine Veranstaltung statt. Die Teilnehmenden wurden aufgerufen, einen anderen Ausgang zu nehmen zur Sicherheit. (jk/luk)