Brand in der Aarauer Altstadt – der Enkel des Bäckers konnte Schlimmeres verhindern

Es ist der Tag nach dem Brand. In der Eingangstür zur Bäckerei Schweizer in der Aarauer Altstadt spricht ein Mitarbeiter des lokalen Energieunternehmens Eniwa mit Bäcker Ruedi Schweizer. «Als wäre Corona nicht schon genug Unglück», sagt er mitfühlsam und verabschiedet sich von Ruedi Schweizer mit den besten Wünschen. Drinnen sitzt Schwester Christina Grätzer-Schweizer in der kleinen Backstube, telefoniert und sortiert Visitenkarten, während sie laut überlegt, welchen Anruf sie als Nächstes erledigen soll.