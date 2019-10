Brand im Kultlokal «GoWest»: Nun steht die Brandursache fest

Am 30. September wurde das Erlebnisgastronomie-Lokal «Go West» in der Aarauer Telli ein Raub der Flammen . Nun hat das Rätseln über die Brandursache ein Ende.

Unklar ist dagegen, wie es mit dem Kultrestaurant weitergeht, also etwa ob der Pächter es wiederbeleben will. TeleM1 konnte ihn heute nicht erreichen.

Im Mai 2012 eröffnet

Das «Go West» besteht seit Mai 2012. Das bekannte Westernlokal gehört dem Immobilienbesitzer Martin Ammann und der Gastronom Beat Thommen («Summertime» Aarau, «Schmiedestube» Niedergösgen SO).

Sie investierten damals eine halbe Million Franken in die «Ranch», den «Saloon» und die Terrasse. Teil des Komplexes war ein alter Toggenburger Spycher. Für das «Go West wurde 1500 Quadratmeter Bretter und 40 Kubikmeter zum Teil 200-jähriges Altholz verbaut.

Das «Go West» hatte in der Szene einen guten Ruf. Besonders bekannt waren – neben den Steaks – der «Brunch» am Sonntag («The Best in Town»). Seit dem 22. August gab es jeweils am Donnerstag eine «Cowgirl-Night» – inklusive Line Dance. (az)