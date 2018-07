Eine dichte, schwarze Rauchsäule erregte am Dienstag in und um Aarau Aufmerksamkeit: Auf dem Dach des Mediaparks kam es am Vormittag bei Abdichtungsarbeiten mit Bitumenplatten zu einem Brand.

Sanitär Marc Bhend arbeitete einen Stock unterhalb des Dachs, als plötzlich Arbeiter auf dem Dach Alarm schlugen. "Der Maurer kam herunter gerannt und sagte, es brenne", erzählt Bhend dem Regionalsender Tele M1. Man habe die Feuerlöscher gepackt und versucht, das Feuer zu löschen. "Doch es war einfach zu gross. Wir sind alle nach unten gerannt", sagt Bhend. Er hoffte auf einen glimpflichen Ausgang, weil seine Kollegen noch auf den Stockwerken verteilt waren.