Die neue Agentur wird 25 Personen beschäftigen und ihren Sitz ab 2019 am Gönhardweg 48 haben (dort wo sich bisher die Renzen-Büros befanden, Braintrain ist noch in der Telli). CEO wird Gregor Meyer (40, bisher Braintrain), stellvertretender CEO Frédéric Renzen (67).

Beide Agenturen sind 1988 gegründet worden. Seither ist die Braintrain AG organisch gewachsen und heute gleich gross wie die Agentur Renzen, wobei Braintrain in der Grafik, Renzen dagegen in der Beratung personell stärker aufgestellt ist – laut Medienmitteilung ergänzen sich die beiden Firmen sich optimal.

«Neu können wir nicht nur grosse Kundenprojekte in hochstehender Qualität realisieren, sondern auch jeden Mitarbeitenden dort einsetzen, wo seine Stärken liegen. Das ist ein Gewinn für alle», erklärt Frédéric Renzen, CEO der Renzen & Partner.

Gregor Meyer, Agenturleiter der Braintrain AG, erklärt: «Die Kommunikationsbranche verändert sich, nicht zuletzt durch die Digitalisierung. Gemeinsam bauen wir unsere Kompetenzen aus und setzten neue, noch grössere Kapazitäten frei.»

In den nächsten Monaten agieren beide Agenturen noch unter ihrem bekannten Namen und am bestehenden Ort. Ab 2019 wird das 25-köpfige Team mit neuem, gemeinsamen Namen aktiv sein. Dieser ist in der Entwicklung: «Im Rahmen eines internen Projektes werden wir einen Brand kreieren. Das erscheint uns wichtig, um eine gemeinsame Identität zu schaffen, die das Beste beider Agenturen vereint», sagt Gregor Meyer. (az)