Dreieinhalb Monate sind seit der Verabschiedung des Reglements über die Nutzung des öffentlichen Grunds vergangen. Jetzt sind die nötigen Korrekturen angebracht – und zwar am zugehörigen Gebührenreglement. Mit der Gutheissung eines SP-Änderungsantrages ohne entsprechende Anpassung der Gebühren waren diese damals in einem Masse erhöht worden, wie es nie beabsichtigt gewesen war. Nicola Müller (SP) reichte in der Folge eine dringliche Motion ein, um das Versehen zu korrigieren. Die Motion selber wurde vom Einwohnerrat am 26. Februar überwiesen. Die mit der Motion verlangte Änderung des Gebührentarifs hat der Einwohnerrat nun am Montagabend in der Fassung des Stadtrats verabschiedet. Damit kann der neue Tarif am 1. Mai in Kraft treten.

Die Motion Müller verlangte, dass das Jahr in drei Saisons einzuteilen sei: eine Sommersaison (Mai bis September), eine Zwischensaison (März, April und Oktober) und eine Wintersaison (November bis Februar). Die Gebühren sollten nicht mehr pro Saison, sondern pro Monat berechnet werden. Im Sommer sollten sie 100 Prozent der auf «Franken pro Quadratmeter» hinuntergerechneten Tarife des ursprünglichen stadträtlichen Vorschlags betragen, in der Zwischensaison 75 Prozent und in der Wintersaison 25 Prozent.

Nach Überweisung der Motion zauberte der Stadtrat in Windeseile eine überarbeitete Fassung aus dem Hut. Dabei übernahm er Müllers Modell der dreistufigen Saisonstruktur. Hingegen korrigierte er die Werte für die Zwischen- und die Wintersaison nach oben. Den Zwischensaisontarif setzte er auf 90 Prozent (statt 75 Prozent) des Sommertarifs an, den Wintersaisontarif auf 40 Prozent (statt 25 Prozent) des Sommertarifs.