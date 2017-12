Die Stadt Aarau hat einerseits 2500 Franken für Bondo GR gespendet und andererseits 50'000 Franken für Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im Ausland vergeben. Und zwar an folgende Projekte: 9000 Fr. für einen humanitären Einsatz zugunsten notleidender Kinder und Mütter in Kolumbien (Fondation Aide aux Enfants Foyer Bambi, Genève); 9000 Fr. für ein Frühwarnsystem gegen Rifttalfieber (Biovision, Zürich); 9000 Fr. für 100 Entminerinnen für ein minenfreies Angola (Stiftung Welt ohne Minen, Zürich); 9000 Fr. für Wasser für Nahrung in Madagaskar (Aqua Alimenta); 9000 Fr. für das Projekt Suyapa, berufliche Perspektiven für Jugendliche (Brücke – Le Pont, Fribourg); 5000 Fr. für Nothilfe in der Karibik (Rotes Kreuz). (uhg)