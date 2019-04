Aufgegangen ist er im Dezember 2001. Im einst als Kleintheater genutzten Keller-Lokal an der Rathausgasse 18. Zwischenzeitlich gibt es ihn schon im 19. Jahr: der «Boiler», der traditionellste Club in der Innenstadt. Er ist im letzten August nach einem Umbau wiedereröffnet worden. Die Fläche des Lokals ist jetzt etwas kleiner, weil eine Fluchttreppe hinauf in den «Dezibelle»-Laden eingebaut worden ist. Zudem wurde die Technik modernisiert. Der Neustart ist geglückt, wie Club-Inhaber Michael Ganz (47) erkärt. Im Club haben 100 Personen Platz. Wegen des Kommens und Gehens können in guten Nächten zwischen 23 und 4 Uhr bis zu 200 Gäste begrüsst werden. Sie sind mindestens 18 Jahre alt, zahlen in der Regel 13 Franken Eintritt (inklusive Garderobe). Grundsätzlich sei im «Boiler» jedermann willkommen, das Kernpublikum aber zwischen 18 und 30 Jahre alt, erklärt Ganz. «Wir wenden uns an jüngere Leute, die regelmässig in den Ausgang gehen.»

Wir hatten noch nie so viele Clubs.

Natürlich trauert auch Ganz etwas den Zeiten nach, in denen Aarau mit dem «KBA» in der damaligen «Kettenbrücke» einen Grossclub hatte, der auch Nachschwärmer aus den Städten Basel, Luzern und Zürich anzog. Aber er findet, Aarau sei besser als sein Ruf. «Nach der KBA-Schliessung ist die Stimmung gekippt. Man hat Aarau schlechter geredet, als es ist», findet Ganz. Dabei gebe es heute ein vielfältiges Angebot. «Wir hatten noch nie so viele Clubs.»

Wir machen deutlich weniger Pro-Kopf-Umsatz als vor zehn Jahren.