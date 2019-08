Bruno Jelovic lebt in Buchs und ist selbstständiger «Personal-Trainer». Der muskelbepackte Körper des 29-Jährigen ist mit unzähligen Tattoos verziert. Seine Erscheinung wirkt im ersten Moment etwas einschüchternd, aber unter dieser vermeintlich harten Schale schlägt ein weiches Herz – ein Herz für Hunde. So versucht er seit März mit seinem Projekt «Save the Dogs» Strassenhunde in Bosnien zu retten.

Bosnien hat seit vielen Jahren ein Problem mit Strassenhunden. Die Hunde sind verwahrlost, abgemagert und krank. Die Leute bewerfen sie mit Steinen oder zünden sie sogar an. Von klein auf wird den Kindern eingetrichtert, dass man sich den Hunden nicht nähern soll, denn sie seien aggressiv. So war es auch bei Bruno Jelovic, der seine Wurzeln in Travnik, eine Stadt im Landesinnern 100 km nordwestlich von Sarajevo, hat. Er und seine Familie wanderten in die Schweiz ein, als er zehn Jahre alt war.

Letztes Jahr kehrte Bruno Jelovic mit seiner damaligen Freundin in seine Heimatstadt zurück, um sie seinen Verwandten vorzustellen. Während ihres Besuches bemerkten die beiden, wie schlimm es um die Streuner in der Region steht und sie beschlossen, den Hunden, die auf Mülldeponien und an den Strassenrändern leben, Essen und Wasser zu bringen. «Es war meine Ex-Freundin, die in mir den Wunsch weckte, etwas gegen diese untragbare Situation zu unternehmen», sagt Bruno Jelovic.