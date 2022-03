Bei der grossen Auswahl fällt es schwer, sich zu entscheiden. Tele M1

Blumenpracht Das Frühlingswetter lockt die Aargauer in die Gartencenter Laut Meteorologen dürfte der März rekordverdächtig trocken ausfallen. Das schöne Wetter lockt viele in den Garten. Hochbeete werden bepflanzt und in den Schrebergärten herrscht Hochbetrieb.

Gisela Hunziker aus Aarau ist im Moment schwer beschäftigt. Im Garten wird alles geplant und vorbereitet, schliesslich soll es bald schön blühen und gedeihen. Hier die, Erdbeeren, da die Tomaten oder die Osterglocken.

«Sehen Sie da, da kommt schon eine Zwiebel hervor.»

Wie Gisela Hunziker geht es vielen, deshalb sind die Gartencenter gut besucht, wie hier in Aarau. Die Entscheidung, welche Blumen es am Ende sein sollen, ist da manchmal nicht so leicht, denn die Auswahl ist riesig. Priska Schlüssel vom «GartenHaus Wyss» in Aarau meint dazu:

«Natürlich, alle Frühlingsblumen sind jetzt top.»

Auch Martin Emgart ist in seinem Schrebergarten in Aarau fleissig am Harken. Mit Anpflanzen wartet er aber noch ein bisschen. Denn sein Highlight ist sowieso etwas anderes: Die Seerosen und seine geliebten Wasserlilien. (has)