Während im Kasino-Park die Motorsägen heulten, war an der Igelweid gestern viel Hämmern zu hören. Coop City wird seit Mitte Januar total umgebaut (die AZ berichtete). Die Migros begann am Mittwoch die Umgestaltung ihres Take-away. In den nächsten Wochen entsteht ein neues Ladenformat für den Sofortverzehr.

Wie der künftige Take-away heissen wird, ist noch Geheimsache. Vorerst nicht bekannt ist auch, wer genau in das Ladenlokal der «Drogerie Suter» ziehen wird. Eben erst hat die Drogistenfamilie Baranzini nach 45 Jahren ihre Geschäftstätigkeit eingestellt. Seit gestern laufen die Umbauarbeiten. Es gibt ein Geschäft für Damenmode. Einen Ableger einer kleinen Kleiderkette, die in mehreren Kantonen Läden betreibt.