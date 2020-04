«Blind Shopping» gegen Krise: Aarauer Modeboutique verschickt Überraschungspäckli

Am Donnerstag will der Bundesrat bekannt geben, für welche Branchen ab dem 27. April Lockerungen der Coronamassnahmen vorgesehen sind. Möglich, dass Kleiderläden wieder öffnen dürfen. Darauf hoffen nicht nur die grossen Player, sondern ganz besonders auch die Inhaber der kleinen, unabhängigen Läden.

Zum Beispiel Dorothée Rauber, die seit 2006 in der Aarauer Altstadt die Boutique «Am Graben 12» betreibt. Der Lockdown sei zum dümmstmöglichen Zeitpunkt gekommen, sagt die Inhaberin: «Eine grosse Ladung der Frühlings- und Sommerkollektion war bereit zum Verkauf, die ersten warmen Tage standen unmittelbar bevor.» Statt einem Ansturm kauffreudiger Kundinnen kam die vom Bund verordnete Ladenschliessung. «Uns war sofort klar, dass wir den Kopf nicht in den Sand stecken können», sagt Rauber, die drei Teilzeitangestellte beschäftigt. «Schliesslich steckt ein grosser Teil des Kapitals unserer Aktiengesellschaft in der aktuellen Kollektion. Das heisst: Jedes Stück, das wir verkaufen können, hilft uns.»

Das Experiment mit «Blind Shopping»

Im Gegensatz zu grossen Geschäften haben Rauber und ihr Team einen Vorteil: Treue Stammkundinnen, deren Geschmack und Stylingbedürfnisse den Modeberaterinnen bekannt ist. Rauber beschloss, das zu nutzen – sie rief «Blind Shopping» ins Leben: Die Kundinnen melden ihre Grösse, die gewünschte Farbe und sonstige Präferenzen und erhalten dann ein Überraschungspäckli mit etwa zehn individuell ausgesuchten Stücken aus der aktuellen Kollektion. Was nicht passt oder nicht gefällt, kann man nach spätestens drei Tagen wieder zurückgeben. Dorothée Rauber selber spielte Kurier für die meisten der bisher rund 50 verschickten Päckli, «am liebsten per Velo», sagt sie. Es sei ein Experiment gewesen, das erstaunlich gut ankam: «Ich hätte es nicht gedacht: Die Kundinnen behalten etwa einen Drittel der Ware. Viele melden uns zurück, dass sie den Service schätzen. Es ist offenbar ein Bedürfnis, ausgewählte Stücke zu Hause ganz in Ruhe anprobieren und Kombinationsmöglichkeiten mit bereits vorhandenen Kleidern testen zu können.» Sie überlege sich nun schwer, den Service auch über die Coronakrise hinaus beizubehalten.

Das Hoffen auf gute Nachrichten aus Bern

Trotz neuem Absatzkanal: Die Chefin hofft, dass ihr Laden so bald wie möglich wieder eröffnen kann – und dass die grossen Modehäuser nicht umgehend auf Ausverkauf umstellen. Denn dann muss sie mitziehen. «Die zeitloseren Stücke kann ich auch noch im nächsten Frühling verkaufen», sagt sie. «Bei den Trendmodellen geht das nicht. Sie müssen diese Saison noch raus. Aber es wäre wünschenswert, dass wir sie nicht zu einem Aktionspreis abgeben müssten.»

Unklar ist übrigens auch, ob das Herbst- und Wintergeschäft wie geplant anlaufen kann. «Wir haben mehrere Hersteller aus Italien», sagt Rauber. «Die Fabriken sind geschlossen. Teilweise habe ich noch nicht mal die gesamte Sommerkollektion erhalten. Ich bin gespannt, ob es für den Herbst reicht.»