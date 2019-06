Zuerst das Training, dann die Party: Turnerinnen und Turner, Freunde, Bekannte oder einfach nur Partygänger - in der Nacht auf Sonntag wurde am Eidgenössischen Turnfest in Aarau nochmals kräftig gefeiert. Und getrunken. Die Eindrücke von der letzten Nacht finden Sie im Video.