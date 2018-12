Unter dem Titel «Dank Raiffeisen gibts in Aarau ein Comeback des ‹Cafés Bank›» berichtete die AZ am 23. Oktober über die Auflage eines Baugesuchs. Offiziell gibt es noch keine Meldung, dass die Stadt das Baugesuch bewilligt hat. Doch Raiffeisen kommuniziert gestern bereits, wie der Umbau ablaufen soll.

Die bestehende Geschäftsstelle, der Hauptsitz der Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg, wird am 28. Dezember zum letzten Mal geöffnet sein. Danach finden die Umbauarbeiten bis voraussichtlich im Spätsommer 2019 statt. In dieser Zeit gibt es an der Kasinostrasse ein Geräteprovisorium mit zwei Bancomaten und einem Einzahlungsgerät. Und die Bank hat Räume zugemietet, damit sie vereinbarte Beratungsgespräche durchführen kann.

Mit dem Umbau in Aarau wird die Ausweitung des Begegnungsbankenkonzepts und die Einführung des automatischen Bargeldhandlings abgeschlossen. In den Geschäftsstellen Kölliken, Lenzburg und Oberentfelden hat die Raiffeisenbank bereits entsprechende Investitionen getätigt. (uhg)