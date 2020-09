Bis das Stadion kommt: Aktivisten wollen Torfeld Süd zwischennutzen – das sind ihre Ideen

Einst wurde in den Fabriken im Torfeld Süd gearbeitet, später in der Freizeithalle «Rolling Rock» Sport getrieben oder im Atelier Bleifrei Kultur gefeiert. Seit dem Abriss der alten Industriestätten liegt die grosse Fläche neben den Bahngleisen brach. Bis das Stadion samt Hochhäusern dort gebaut wird, dürfte es noch eine Weile dauern. Eine neuformierte Gruppe will deshalb das Areal bis zum Baubeginn zwischennutzen, «als urbanes Stadtlabor für alle», wie sie schreibt.

Dafür wurde diese Woche eine Petition lanciert. In dieser fordert die Gruppe Stadt und Eigentümerin (die HRS) auf, das «Terrain Süd», wie sie es nennen, «aufzubereiten, freizugeben und für die gemeinschaft­liche öffentliche Nutzung bis zum Beginn der Bauarbeiten zu unterstützen und fördern». Die Stadt solle zudem «weitere Areale und Liegenschaften für Zwischennutzungen identifizieren» und solche ermöglichen.

Online sind einen Tag nach Aufschaltung der Petition über 300 Unterschriften eingegangen. Hinter der Petition stehen die Kulturaktivisten Selina Egger, Roman Hostettler und Kevin Klopfenstein sowie die SP-Politikerinnen Leona Klopfenstein, Silvia Dell’Aquila und Lelia Hunziker. Letztere war es auch, die die Idee dazu hatte. «Jeden Tag pendle ich an dieser traurigen, kiesigen Mondlandschaft vorbei», sagt sie. Weil bisher niemand etwas Leben in die grosse, zentral liegende Brache brachte, habe sie entschieden, dies selbst in die Hand zu nehmen. «Das Areal liegt mir am Herzen. Mein Vater hat als Elektroingenieur im Kurzschlusshaus Tests gemacht, dann habe ich während Jahren dort Sport und Kultur genossen. Das Areal war die kreative Lunge der Stadt. Das ist nun alles weg und das Neue noch nicht da – also zwischennutzen wir!»

Die unendliche Geschichte des Aarauer Stadions: