Birrwil/Aarau Bald beginnt das Leben: Warum wir alle viel dankbarer sein sollten Wir sollten alle viel mehr dankbar sein und nicht sofort nach dem nächsten grossen Ziel streben. Das findet Kolumnistin Siria Berli. Siria Berli Drucken Teilen

Siria Berli freut sich nach einem Spiel ihrer Red Boots Aarau. M. Wuertenberg

Kennst du diesen Moment, wenn du eine langersehnte Sache erreichst und ab diesem Augenblick bereits wieder ans nächste Ereignis denkst? Man meistert diese eine Aufgabe und denkt bereits an die nächste. Man erreicht diese eine grosse Lohnschwelle und denkt bereits an die nächste mögliche Beförderung.

Versteht mich nicht falsch. Das Streben nach neuen Herausforderungen, Aufgaben, Zielen ist essenziell für allerlei Erfolg. Es geht nicht darum, dass man sich keine neuen Herausforderungen stellen soll, sondern darum, dass man sich die Zeit nimmt, erreichte Ziele bewusst zu feiern.

Siria Berli Siria Berli (20) geht in die Sport-Kanti, ist Co-Captain der Red Boots Aarau und Kleinunternehmerin. Sie wohnt in Birrwil.

Das Leben ist so schnell und dynamisch, dass wir teilweise vergessen, den Moment zu geniessen. Man denkt: Wenn ich das erreiche, dann geht’s gut, dann beginnt die gute Zeit, dann beginnt das Leben. Wenn ich den Job bekomme, dann geht’s los. Wenn ich den Studienplatz oder die Ausbildung erhalte, dann habe ich es geschafft.

Aber es geht ja immer so weiter. Ich glaube, das ist das Dilemma im Leben. Dass man immer nach mehr strebt und dabei vergisst, was man bereits alles erreicht hat. Dass man auf seinem Weg zum Ziel all die gemeisterten Hürden vergisst. Dass man ab diesem Moment, wo etwas geschafft wurde, bereits ans Nächste denkt.

Wann nimmt man sich die Zeit, den Moment im Hier und Jetzt bewusst wertzuschätzen? Ich jedenfalls tue dies viel zu wenig. Ich denke, diese Bewusstheit macht wahre Lebensfreude aus. Die meisten Menschen denken: Wenn ich mehr verdiene, eine höhere Position, mehr Ansehen habe, dann ist mein Leben vollkommen. Dann bin ich glücklicher.

Das Leben macht aber kein Geld, keine Lohnerhöhung lebenswert, sondern die Sachen, die nicht sein müssen. Die Sachen, die Spass machen: leckeres Essen, mit Freunden was trinken gehen, gemeinsam bis spät in die Nacht alle Netflix-Folgen durchschauen und einfach Erinnerungen schaffen. Teilweise sind es die einfachsten Dinge, die die grösste Freude kreieren.

Man muss jedoch auch in der Lage sein, diese Dinge zu sehen, sich dafür Zeit zu nehmen, dankbar für die kleinsten Sachen zu sein. Dankbar, dass man in einem Land wohnt, in dem Kinder allein auf die Strasse können, in dem kein Krieg herrscht, in dem eine Schulbildung selbstverständlich ist. Dankbar, dass man sich Gedanken darüber macht, was und nicht ob man essen kann. Dankbar, dass wir Chancen haben, wovon die meisten Menschen auf dieser Erde nur träumen können.

Alles Dinge, die wir als selbstverständlich sehen, die es jedoch nicht sind. Ich denke, dass, wenn man dem Leben mit mehr bewusster Dankbarkeit begegnet, es gleichzeitig auch mit mehr Freude erfüllt wird. Und ist das nicht das ultimative Ziel? Freude am Leben zu haben? Versteht mich nicht falsch. Ich möchte niemanden einen Vorwurf machen, undankbar zu sein. Im Gegenteil. Ich möchte jeden Einzelnen dazu einladen, sich heute, jetzt in Moment, bewusst zu werden, wofür man in seinem Leben dankbar ist.

Ich fange an: Ich bin dankbar, in einem Land geboren zu sein, wo ich selbst über meine Zukunft entscheiden darf.

Jetzt du.