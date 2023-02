Birrwil Altes Schulhaus wird zur Asylunterkunft – bis zu 20 Personen hätten Platz In Birrwil sind bereits drei ukrainische Familien ins alte Schulhaus eingezogen. Es wurde dafür baulich leicht angepasst. Auch braucht es noch eine formelle Genehmigung der Nutzungsänderung.

Das alte Schulhaus von Birrwil liegt direkt an der Kantonsstrasse. Larissa Hunziker

Im Frühling 2022 konnte Birrwil endlich sein brandneues Primarschulhaus in Betrieb nehmen. Damit wurde das alte Schulhaus mitten im Dorf geleert. Genau zum richtigen Zeitpunkt für die Gemeinde: Sie muss, wie jede Aargauer Gemeinde, Asylsuchende aufnehmen. Und hat nun eine grosse Liegenschaft dafür zur Verfügung. Ab Freitag liegt ein Baugesuch auf, mit dem die Umnutzung des Schul- zu Wohnraum legalisiert werden soll.

Wie Gemeindeschreiberin Janine Rupp auf Anfrage erklärt, sind die ersten Geflüchteten – zwei ukrainische Paare, eines davon mit erwachsenem Sohn – schon im November 2022 eingezogen. Am Mittwoch dieser Woche folgte dann eine dritte ukrainische Familie mit drei Kindern. Zwei davon werden die Primarschule respektive die Oberstufe besuchen.

Weil in Birrwil auch noch Private drei Geflüchtete aufgenommen haben, erfüllt die Gemeinde aktuell die Aufnahmepflicht und muss keine Ersatzabgaben zahlen. Es wäre allerdings möglich, dass der Kanton noch weitere Personen zuweist. «Im alten Schulhaus stehen insgesamt 20 Betten zur Verfügung», sagt die Gemeindeschreiberin. Am Haus selber habe nicht viel verändert werden müssen: «Wir haben die Lehrerküche etwas ausgebaut und zwei Toiletten durch Duschkabinen ersetzt», so Rupp.