Biobauer kandidiert für den Grossen Rat: «Heute wollen die Menschen die Natur nahe am Wohnort spüren»

Den Suhrern mag es kaum auffallen, Auswärtige hingegen sind beim ersten Anblick überrascht, dass mit der «Galegge» mitten in der urbanen Gemeinde ein Biobauernhof liegt. Begrüsst wird man dort von Hund Chasper, ehe Thomas Baumann, seit 30 Jahren Pächter des Hofs, mit dem Velo vom Gemeindehaus angefahren kommt. Seit sechs Jahren sitzt der 59-jährige Landwirt mit ETH-Abschluss als Vorsteher Bau, Verkehr und Umwelt im Gemeinderat. Jetzt will er für die Grünen auch in den Grossen Rat gewählt werden. Im Innenhof der «Galegge», zwischen Oldtimer-Traktor und freilaufenden Hühnern, sagt er, wie er als Gemeinderat vor allem bei der Raumplanung immer wieder an Grenzen gestossen sei. Der Spielraum der Gemeinden sei eingeschränkt, für eine qualitätsreiche Gestaltung des Strassen- und Lebensraums würden oft kantonale gesetzliche Grundlagen und Finanzierungsmöglichkeiten fehlen. «Man könnte die Gemeinden besser unterstützen», sagt er. «Ich würde gerne die Erfahrungen aus dem Gemeinderat im Grossen Rat einbringen und mich einsetzen.» Neue Möglichkeiten für Landwirte In Suhr habe er hautnah miterlebt, wie es sich vom Dorf zur Kleinstadt gemausert und dadurch die Aufgaben der Landwirte verändert haben. Zu denen gehöre heute das Unterhalten von Grünflächen als Naherholungsgebiete. Vor 30 Jahren sei dies noch ein Skandal gewesen. «Heute aber wollen Menschen nahe am Wohnort die Natur spüren können.» Für die Landwirtschaft in urbanen Gebieten hätten sich dadurch neue Möglichkeiten ergeben. Und es sei schon fast eine Auszeichnung, wenn man heute von «den grünen Suhrer Bauern» höre. «Hecken oder Blumenwiesen steigern die Attraktivität einer Gemeinde. Das ist ein Kreislauf mit mehreren Synergien.» Die Bauern würden dabei aber nicht etwa zu urbanen Gärtnern degradiert: «Wir wollen eine gute Kombination: Mir ist auch wichtig, dass wir in einer Stadt zeigen, wie Nahrungsmittel entstehen.» In den letzten Jahren habe Suhr vermehrt auf eine qualitätsreiche Gestaltung der Aussenräume im Dorf geachtet. Als Beispiele nennt er die Bauvorhaben im Henz-Areal oder am Neumattweg Ost, wo die Gemeinde mit Auflagen für mehr Grünflächen sorgte. Davon profitieren das Sozialleben im Dorf wie auch das Gewerbe. «Und die Investoren merken, dass es auch für sie gut ist, wenn es den Menschen dank guten Aussenräumen wohler ist und sie länger dort wohnen wollen.» Als «Grüner» sei er nicht per se gegen Überbauungen, die Qualität und der Mix müssten aber stimmen. Zukunftsraum: «Suhr bleibt trotzdem Suhr» Zwischendurch brauche es aber einfach Flächen, die grün bleiben. Dazu gehöre nicht nur der Galegge-Hof mit seinen 38 Hektaren, sondern auch der Siedlungstrenngürtel in Richtung Aarau, den der Gemeinderat «als Grünraum behalten möchte» – mit oder ohne Fusion im Zukunftsraum. Dass Thomas Baumann als Mitglied von Zukunft Suhr für die Grossfusion ist, ist ein offenes Geheimnis. Im Gespräch vertritt er aber ausgewogen den kollegialen Mehrheitsentscheid des Gemeinderats gegen die Fusion mit Aarau und den umliegenden Gemeinden. «Es gibt Aufgaben, die man gemeinsam lösen muss. In welcher Form, muss der Bürger jetzt entscheiden», sagt er. «Für mich ist das nicht so ein emotionales Thema. Man kann die Probleme auf verschiedene Arten lösen.» Dazu gehören auch Grüne Anliegen: Grössere Städte könnten etwa mit Klimakonzepten Massnahmen personenunabhängig und mit einer längerfristigen Perspektive umsetzen. «Es stimmt aber, dass wir als kleine Einheit in Suhr schneller und stärker eingreifen können ohne konzeptuelle Vorarbeit.» Dies sei aber sehr abhängig von der Person, die gerade in der Gemeinde arbeite. «Beide Systeme greifen, es ist nicht unbedingt eines besser oder schlechter. Ich kann sowohl mit einer Fusion als auch als eigenständige Gemeinde gut weiterarbeiten.» Kommt die Fusion zu Stande, wolle er sich dafür einsetzen, dass die Stadtteilkommissionen mehr Kompetenzen erhalten, damit sich die Menschen in Suhr weiterhin engagieren können – und auch um einem «Identitätsverlust» entgegenzuwirken. «Suhr bleibt trotzdem Suhr», ist er sich sicher.

Vom Holderbanker zum leidenschaftlichen Suhrer Aufgewachsen in Holderbank, ging Thomas Baumann in Aarau in die Bez und wohnte während des Studiums in Suhr in einer Wohngemeinschaft. Als damals 29-Jähriger bewarb er sich für die Pacht des Galegge-Hofs – und bekam den Zuschlag. Heute führt er den Hof mit Ziegenkäseproduktion wirtschaftlich erfolgreich. Der inzwischen «leidenschaftliche Suhrer» lebt alleinstehend und ist Vater zweier Töchter. Auf der Wahlliste der Grünen ist er auf Platz zwei hinter der Aarauerin Mirjam Kosch. Bis zu den letzten Wahlen vor vier Jahren hatten die Grünen im Bezirk noch zwei Sitze. Diesen will er nun zurückerobern, Wahlchancen hat der bekannte Gemeinderat und Projektleiter Naturförderung beim Naturama durchaus. Auch ist das Thema Klimawandel nach wie vor im Trend. Unklar ist nur, wie sich Corona auf das Wählerverhalten auswirken wird. «Es könnte sein, dass Corona in der zunehmend urban werdenden Region den Effekt bringt einer Rückbesinnung darauf, woher man stammt und wie wichtig die Natur ist.» Sein Hofladen sei während des Lockdowns so gut gelaufen wie kaum zuvor.