«Ich wollte niemanden gefährden oder umbringen», sagte Cengiz (alle Namen geändert). Der 33-jährige Türke – kantiges Gesicht, schwarze, kurze Haare, markante Nase, dunkle Augen – wurde in Handschellen von zwei Polizisten ins Aarauer Gerichtsgebäude geführt.

Seit mehr als einem Jahr sitzt Cengiz in Lenzburg im vorzeitigen Strafvollzug, weil er am 19. Juni 2016 den Billardclub «Playland» im Telliquartier Aarau überfallen hatte. Maskiert und mit einem Revolver bewaffnet betrat der Angeklagte gegen 1.30 Uhr in der Nacht das Lokal. Er bedrohte mehrere Gäste mit vorgehaltener und geladener Waffe, zwei händigten ihm darauf ihr Portemonnaie aus. «Ich bin von Anfang an mit der Absicht dorthin gegangen, Geld zu rauben», sagte er vor Gericht.