Bijou im Dornröschenschlaf: Blick in das alte «Haselhaus»

Es ist dunstig an diesem Nachmittag. Und doch kann man erahnen, wie überwältigend das Panorama bei klarem Wetter sein muss. Hier, auf der Haselmatte ob Biberstein und über 600 Meter über Meer, steht am Südhang des Hombergs das «Haselhaus». Erreichbar ist es über Waldwege, der Fussmarsch aus dem Dorf dauert eine halbe Stunde. Rund um das Haus gibt’s nur Wald, Landwirtschaftsflächen und Naturschutzgebiet. Ein Paradies. Aber ein stillgelegtes: Das Haselhaus wartet darauf, aus dem Dornröschenschlaf geholt zu werden. 2013 von der Gemeinde Biberstein gekauft, wurde die bald 90-jährige Liegenschaft vom Verein Pfadiheime St.Georg im Baurecht übernommen. Nach drei Jahre zähem Ringen mit dem Kanton liegt nun eine Baubewilligung vor, um aus der dreigeschossigen Liegenschaft wieder ein funktionales, weitgehend energieautarkes Lagerhaus zu machen.

Arbeiterheim wird Flüchtlingsunterkunft

Das Haselhaus wurde 1933 von einem Verein gebaut – mit dem Zweck, der Arbeiterschaft einen Treffpunkt in der Natur zu bieten und sie so von den Wirtshäusern fernzuhalten. In den 30er-Jahren beherbergte es mehrmals Flüchtlinge. Nach dem zweiten Weltkrieg war das Haus dann tatsächlich eine Weile lang ein Ferienheim und beliebtes Ausflugsziel. Weil die Nachfrage aber zurückging, gelangte das Haselhaus in den 70er-Jahren in Privatbesitz und wurde als Ferienhaus von einer Unternehmerfamilie genutzt.

2013 kaufte die Gemeinde Biberstein die Liegenschaft von der Schöftler Firma Wälty & Co. Man wolle mit dem Kauf sicherstellen, «dass dort oben keine Festbeiz oder eine Pferderanch entsteht», erklärte damals Gemeindeschreiber Stephan Kopp.

Durch einen Zufall wurde der Verein Pfadiheime St.Georg, der schweizweit mehrere Gruppenunterkünfte betreibt, auf das Haus aufmerksam. «Uns wird mehrmals pro Jahr eine Liegenschaft angeboten, aber längst nicht jede ist so geeignet wie das Haselhaus», sagt Vorstandsmitglied Christian Kaiser (v/o Murmel). «Das wird ein Highlight», ist auch Architektin Cornelia Broggi (v/o Kess) überzeugt.

Die Betten sind immernoch bezogen

Dem Innern des Hauses sieht man an, dass seit der Erbauung nur wenige Renovationen stattgefunden haben. Schiefe Holztäferung und Linoleum überwiegen. Einige Möbel stehen noch, im Obergeschoss liegt eine halb aufgegessene Packung Chips auf einem Regal, das Bürsteli neben dem Abwaschbecken in der Küche. Die Betten im Obergeschoss sind bezogen, aber nicht gemacht, was etwas gespenstisch wirkt. Wer war wohl zuletzt hier? Ein uralter Töggelikasten steht im Gang, daneben eine Dartscheibe mit mehr Löchern als intakter Oberfläche. Das Haus hat keinen Strom und, weil der Zufluss von einer nahen Quelle nicht mehr funktioniert, kein Wasser.