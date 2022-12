Biberstein Strategiespiel mit Weltneuheit: Dieser Bibersteiner hat die Natur nachgebaut Im Videospiel «Circle of Kerzoven» steht der nachhaltige Siedlungsbau im Zentrum. Der 29-jährige Entwickler Marco Burri erklärt, wie alles mit einem Mühlespiel angefangen hat und warum er sich nun mit der Tragzeit von Rotwild beschäftigt.

Der Bibersteiner Marco Burri hat mit «Circle of Kerzoven» ein Videospiel erschaffen. Florian Wicki

Ein bewusster Umgang mit der Natur, ein verantwortungsvoller Einsatz von Ressourcen; solche Themen werden – je stärker die Konsequenzen des Klimawandels spürbar werden – wichtiger denn je.

Und genau das greift der 29-jährige Marco Burri aus Biberstein in seinem Videospiel «Circle of Kerzoven» auf. In diesem Strategiespiel geht es um Siedlungsbau. Burri: «‹Circle of Kerzoven› spielt in einer Fantasiewelt, die sich aber am Heiligen Römischen Reich zwischen dem 10. und dem 14. Jahrhundert orientiert.» Inspirieren lassen hat sich Burri an den Völkerwanderungen, die damals innerhalb von Europa stattgefunden haben: «Im Spiel hat man die Aufgabe, auf der grünen Wiese neue Siedlungen aufzubauen.»

Der Bibersteiner Marco Burri hat mit «Circle of Kerzoven» ein Videospiel erschaffen. Zvg / Aargauer Zeitung

Das Prinzip kennt man bereits aus verschiedenen anderen Strategiespielen wie der «Anno»-Spielreihe oder im Prinzip auch «Die Siedler». Diese Spiele-Klassiker unterscheiden sich aber enorm von Burris Projekt, wie er erklärt: «Während herkömmliche Strategiespiele teilweise ökonomische, aber besonders soziale und ökologische Prozesse nur statistisch simuliert haben, geht ‹Circle of Kerzoven› dabei viel tiefer.»

So seien alle diese Prozesse in seinem Spiel verbunden und würden miteinander interagieren, so wie in der Realität eben auch. Burri bringt ein Beispiel: «In den Wäldern von Kerzoven hat es Wildtiere wie beispielsweise Wölfe oder Hirsche. Jagt man im Spiel zu viele Wölfe, nimmt etwa die Rotwildpopulation überhand.» Und zwar schnell, weiss Burri. In der Recherche zum Spiel hat er sich intensiv mit diesen Tieren auseinandergesetzt, fügt er an und lacht: «Seit da weiss ich, dass die Tragzeit des Rothirsches rund 236 Tage beträgt.»

Die Tiere essen im Sommer bevorzugt Gras, im Winter ernähren sie sich aber mangels Alternativen auch von Baumrinden, so Burri: «So überaltert der Wald oder stirbt langsam ab, dann geht Holz als Baumaterial und als Energieträger zur Neige.» Doch auch Nichtstun hat Konsequenzen, fügt er an: «Umgekehrt, also wenn man die Wölfe nicht bejagt und ihren Lebensraum bedrängt, kommen sie näher an die Siedlungen.» Das bringe auch Komplikationen mit sich.

Und so verhält es sich mit allem in «Circle of Kerzoven», im Prinzip muss man an alles denken. Ist das nicht viel zu kompliziert? Burri winkt ab, es komme halt darauf an, wie man das Spiel spielen wolle: «Man kann auch ein ganz kleines Dorf bauen, in dem nur zehn Personen leben, dann sind viele Dinge deutlich einfacher.» Kompliziert werde es erst, wenn man grosse Siedlungen und Städte errichte, weil dann Eingriffe in die Natur schneller und vor allem viel deutlicher sichtbar würden.

Das Spiel befindet sich derzeit noch in der Alpha-, sprich in der Entwicklungsphase. In dieser Phase veröffentlicht Burri immer wieder Teile des Spiels vor ausgewählten Personen, lässt sie die Elemente testen und verarbeitet dann das daraus resultierende Feedback. Dieses stimmt ihn schon jetzt zuversichtlich: «Die Kommentare sind bis jetzt schon sehr positiv, und wenn nicht, kann ich das Spiel damit weiter verbessern.» Allem guten Feedback zum Trotz, Burri ist sich bewusst, dass er mit seinem Projekt ein Risiko eingeht: «Egal wie viel Mühe man sich gibt, die Chance besteht trotzdem, dass das Spiel auf dem Markt den Durchbruch nicht findet.»

Trotzdem hat der 29-Jährige vor einem Jahr beschlossen, alles auf eine Karte zu setzen und sich zu 100 Prozent seinem Spiel zu widmen. Das geht einerseits, weil er als Ingenieur Geld auf die Seite gelegt hat. Und andererseits: «Ich kann die Arbeit gut von zu Hause aus erledigen, musste keine Werkzeuge oder Geschäftsräume anschaffen, das hält die Kosten tief.»

Und was, wenn das Spiel keinen Anklang findet? Burri lacht: «Dann suche ich mir halt wieder einen Job.» Daran glaubt Burri aber nicht, auch wenn die Möglichkeit natürlich schon bestehe. Sein simples Rezept: «Je besser man ein Spiel macht, desto grösser ist die Chance, dass man den Durchbruch schafft.» Unterstützt wird Burri dabei inzwischen von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. Generell könne man auch viel wertvolles Feedback und Tipps in der Schweizer Spieleentwicklungsszene finden.

Der Bibersteiner Marco Burri hat mit «Circle of Kerzoven» ein Videospiel erschaffen. zvg

Die Leidenschaft, Spiele zu entwickeln, die hat Burri schon lange. Schon in der Schule, die er in Schöftland besuchte, programmierte er ein Mühle-Spiel. Beziehungsweise eine künstliche Intelligenz, gegen die man das Brettspiel am Computer spielen konnte. Trotzdem zog es Burri nach der Schulzeit nicht in die Informatik, er absolvierte eine Automatiker-Lehre bei der damaligen Lernzentren Alstom in Birr, arbeitete bei der ABB Semiconductors, später folgten ein Ingenieurstudium und eine Stelle bei der Helbling AG.

Doch was packt Marco Burri so sehr am Programmieren, dass er das nicht nur als Hobby, sondern sogar zu seinem Beruf gemacht hat? Für ihn kommen in dieser Tätigkeit sehr viele Interessen zusammen, wie er erklärt: «Einerseits kann ich dabei meine kreative Seite ausleben, etwa beim Grafischen oder bei der Musik, andererseits erfordert die Simulation dahinter sehr viel technisches Verständnis und genaues Arbeiten.»