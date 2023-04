Biberstein Pfadiheim-Verein lanciert Crowdfunding, um Mehrkosten fürs Haselhaus stemmen zu können Wegen der Bauteuerung, Auflagen des Kantons und einer unvorhergesehen nötigen Wasserleitung kostet der Umbau des Ferienhauses in ein Pfadiheim mehr als geplant. Der Gemeinderat wird ein Darlehen zur Abstimmung bringen. Der Pfadiheim-Verein will aber noch mehr Geld sammeln.

Das Haselhaus steht am Südhang des Hombergs, westlich der Gisliflueh. Bild: Nadja Rohner

Es ist die Flucht nach vorne: Der Verein Pfadiheime St.Georg versucht seit Jahren, aus dem Haselhaus am Homberg oberhalb von Biberstein ein Pfadiheim zu machen. Das einst als Erholungsheim gebaute Häuschen gehört der Gemeinde, sie hat es dem Pfadiheim-Verein im Baurecht abgetreten. Der Verein will das Haselhaus zu einer Gruppenunterkunft für Schulklassen und Jugendvereine sowie Privatpersonen umbauen. Bewilligt ist das schon, wenn auch mit erheblichen Auflagen vonseiten des Kantons. Weil es unter anderem deshalb zu unvorhergesehenen Mehrkosten kam, lanciert der Verein nun ein Crowdfunding.

Für die nötigen Umbau- und Renovationsarbeiten waren einst 1,6 Mio. Franken veranschlagt gewesen. Dann stellte sich jedoch heraus, dass die hauseigene Wasserquelle zu wenig und vor allem kein hygienisch einwandfreies Wasser mehr liefert. Eine Wasserleitung gibt es derzeit ebensowenig wie eine Abwasser- und eine Stromleitung. Die letzten beiden will der Kanton auch nicht bewilligen. Er hat aber mittlerweile seine Zustimmung erteilt zu einer neuen, 1,7 Kilometer langen Frischwasserleitung vom Bibersteiner Reservoir «Exerzierplatz» bis rauf zum Haselhaus. Auch das kleine Reservoir des Haselhauses muss gesamtsaniert werden.

Für diese unvorhergesehenen Kosten bat der Verein bei der Gemeinde um ein Darlehen von 300’000 Franken. Lieber nicht als Darlehen, sondern à fonds perdu. Die Gemeindeversammlung vom November 2022 sprach sich in einer Konsultativabstimmung im Grundsatz für eine finanzielle Beteiligung aus, ohne dass schon festgestanden wäre, wie diese aussehen soll. Der Gemeinderat will an der nächsten Gmeind vom 9. Juni eine definitive Vorlage zur Abstimmung bringen. Ganz ohne Widerstand wird das wohl nicht ablaufen, schon bei der Konsultativabstimmung gab es einige kritische Voten.

Ein Blick ins Innere des Haselhauses im Jahr 2020. Bild: Nadja Rohner

Wie Stephan Hartl vom Verein Pfadiheime St.Georg sagt, sehe es derzeit so aus, als würde ein Teil des Betrags als zinsloses, aber rückzuzahlendes Darlehen gewährt, der andere als À-fonds-perdu-Beitrag. Sicher ist aber, dass der Verein auch darüber hinaus Geld braucht, um die mittlerweile auf total 2,1 Mio. Franken angewachsenen Kosten stemmen zu können. «Wir wollen die Hypothek möglichst tief halten», so Hartl.

Er weist darauf hin, dass nicht nur die unvorhergesehene Ausgabe für die Wasserleitung und die Sanierung des Reservoirs, sondern auch die allgemeine Bauteuerung sowie die strengen Auflagen des Kantons für die Baustelleneinrichtung zu Buche schlagen. Letzteres hängt damit zusammen, dass sich das Haselhaus im Naturschutzgebiet befindet.

Das Haus liegt in einem Naturschutzgebiet Bild: Nadja Rohner

Etwa 1,2 Mio. Franken hat der Verein schon gesammelt. Auf www.lokalhelden.ch/haselhaus startet nun Anfang Mai das Crowdfunding, mit dem er mindestens weitere 80’000, besser aber 120’000 Franken sammeln will – oder noch mehr. Den Spendern winken als Dankeschön kleine «Mercis» wie Haselhaus-Postkarten und Stoffabzeichen, für Grossspender (5000 Franken) gibt’s sogar ein ganzes Lagerwochenende für 28 Personen. Der Verein will die Bibersteiner Bevölkerung vor der Abstimmung nochmals über das Projekt informieren. Unter anderem ist am 20. und 21. Mai ein Open-House-Anlass auf dem Homberg geplant.