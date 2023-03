Biberstein Gelebter Zusammenhalt durch das Angebot «Zeit schenken» In Biberstein schenkt die Gruppe «Freiwillige 60 plus» der älteren Seniorengeneration Zeit. Sie unterstützen damit Betroffene auf verschiedene Art und Weise in ihrem Alltag. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von der Kommission für Altersfragen. Besonders der Fahrdienst mit Begleitdienst ist gefragt.

Freiwillige des Projekts «Zeit schenken» in Biberstein Bild: zvg

Vor rund eineinhalb Jahren lancierte die Kommission für Altersfragen das Projekt «Zeit schenken» in der Gemeinde Biberstein. Dabei stellen Freiwillige der älteren Generation unentgeltlich ihre Zeit zur Verfügung. Das Angebot reicht von einem Besuch zu Hause über eine Fahrgelegenheit zum Einkaufen bis hin zum Schneeschaufeln und anderen alltäglichen Aufgaben, welche die Betroffenen nicht mehr alleine bewerkstelligen können. Die Freiwilligen, die am Projekt teilnehmen, sind alle 60 Jahre und älter. «Es ist unser Ziel, dass sich die ältere Generation untereinander hilft und sich um einander kümmert», sagt Regina Wirz, 72, Präsidentin der Kommission für Altersfragen. Konkret unterstützten jüngere, fittere Senioren bedürftige, ältere Senioren in ihrem Alltag.

Die Grundlage für das Angebot sei eine Einwohnerumfrage aus dem Jahr 2020, erklärt Wirz. Diese ergab, dass von den rund 1600 Dorfbewohnern knapp ein Drittel älter als 60 Jahre alt ist. Davon lebt beinahe die Hälfte in einem Einpersonenhaushalt. «Hinzu kommt die Lage des Dorfes», sagt Wirz weiter: «Biberstein ist ein langgezogenes Dorf, und alle leben am Hügel. Wir haben in unserem kleinen Dorfkern nur wenige Begegnungsorte.» Sehr zur Freude der Kommission zeigten sich viele Seniorinnen und Senioren aus dem Dorf interessiert, zu helfen. Heute bieten vierzehn Freiwillige ihre Dienste an. Das Angebot ist auf der Gemeindewebsite aufgelistet. Anfragen können zwei Tage im Voraus an die Gemeindeverwaltung gerichtet werden. Diese bietet daraufhin eine Freiwillige oder einen Freiwilligen auf.

Die positiven Rückmeldungen motiviert die Helferschar, weiterzumachen

Im letzten Jahr leisteten sieben Helfer und Helferinnen 24 Einsätze. Neben Hausbesuchen, Begleitung zum Einkaufen und Spaziergängen wurden vor allem Fahrdienste gebucht. Die 72-Jährige räumt ein, dass das Angebot im ersten Jahr noch nicht sehr rege genutzt wurde. Unterstreicht aber gleichzeitig, dass solche Projekte immer etwas Zeit bräuchten, um von den Menschen akzeptiert zu werden: «Es ist wichtig, dass wir immer wieder darüber reden und Betroffene sich überwinden, sich zu melden.» Mittlerweilen sei das Angebot im Dorf etwas bekannter, und die positiven Rückmeldungen motiviere die Helferschar, weiterzumachen, freut sich Wirz: «Seit Anfang Jahr wird der Fahrdienst mit Begleitdienst überdurchschnittlich gut genutzt.» Mit Blick in die Zukunft ist für die Kommission eines klar: Mit Infoblättern und weiteren Publikationsformen will man das Projekt «Zeit schenken» in der Gemeinde verankern.

«Das Engagement der jüngeren Seniorengemeinschaft für die Betagten ist ein wichtiger Pfeiler in unserem Gesundheitssystem», hält Wirz fest: Es erlaube einerseits Seniorinnen und Senioren, möglichst autonom in der gewohnten Umgebung zu leben, und anderseits sei es ein Beitrag zur Entlastung der fürsorgenden Angehörigen, deren Betreuungsaufwand stetig zunehme. «Das Projekt soll zudem der Vereinsamung in unserer Gesellschaft entgegenwirken», sagt Wirz. «Wir möchten, dass die Menschen in unserem Dorf einen Rückhalt haben und einen Zusammenhalt spüren.»