Biberstein Die Musik hat Geburtstag – und alle feiern mit: Das ganze Dorf ist in Festlaune Eine neue Uniform und viel Musik über drei Tage: Vom 1. bis am 3. September werden 150 Jahre Musikgesellschaft Biberstein gefeiert.

«Höt i eim Johr» lautete das Motto des Festauftakts letzten September. Bild: Michael Hunziker

Eine neue Unform soll es sein! Und nicht nur das. Zum 150-Jahr-Jubiläum gibt’s gleich ein ganzes Wochenende voll Programm, vom Freitag, 1., bis und mit Sonntag, 3. September. Es feiert die Musikgesellschaft Biberstein, die seit 2013 Bestandteil der Musikgemeinschaft Küttigen-Biberstein ist.

Und wenn man’s ganz genau nimmt, gibt’s sogar mehr als ein ganzes Wochenende Feierei. Denn schon im vergangenen September fand die Auftaktveranstaltung unter dem Titel «Höt i eim Johr» statt. Inklusive Platzkonzert und Apéro für die Bevölkerung. Die Vorfreude war damals schon spürbar – und ist es jetzt, keine Woche vor dem Fest, umso mehr. «Musik verbindet! Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, dieses Motto als Ausdruck des Zusammenwirkens verschiedener Interessengruppen auf das Wochenende zu portieren und Sie alle mit dem Festvirus anzustecken», schreibt etwa OK-Präsident Stephan Kopp im Vorwort des Festführers.

Am Freitag wird neu uniformiert

Am Freitag, 1. September, findet die Ouvertüre statt – die offizielle Eröffnung des Fests. Um 19.30 Uhr erfolgt der Festakt der Jubiläumsfeier der Musikgesellschaft, dies unter Mitwirkung des Jugendspiels Küttigen-Biberstein, des STV Biberstein, des Jodlerklubs Haselbrünneli und natürlich der Musikgemeinschaft Küttigen-Biberstein. Höhepunkt: die Neuuniformierung. Die letzte ist nun doch schon ein Weilchen her; 2005 wurde die Formation neu gewandet, ist dem Festführer zu entnehmen. Am Freitagabend wird ab 21 Uhr ausserdem gefeiert mit Barbetrieb.

Am Samstag geht’s um 10 Uhr los. Es findet ein Koffermarkt statt und für die Kinder wird ein vielseitiges Programm geboten: Schminken, Action mit der Feuerwehr, Zaubershow und vieles mehr (ganzes Programm: www.biberstein2023.ch). Um 21.30 Uhr spielt die Partyband Flugmodus im Hauptzelt. Die Beizlilandschaft ist schon ab 10 Uhr offen, ab 20 Uhr ist Barbetrieb.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Hauptzelt. Ab 11 Uhr ist die Beizlilandschaft offen. Um 13 Uhr spielen showband.ch, sie werden im Festführer angepriesen als «Blasmusik der besonderen Art». Und näher beschrieben mit den Worten: «Diese Formation ist eine nationale Jugendband, die sich zum Ziel gesetzt hat, mit Musik, Rhythmik und Tanz in der Jugendmusikszene trendige Massstäbe zu setzen und neue Impulse zu liefern.» Um 13.45 Uhr wird’s dann nochmals richtig laut: Es findet ein Monster-Blasmusik-Konzert mit verschiedenen Blasmusikformationen statt.