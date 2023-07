Biberstein Der kleine Jurapark-Saurier Perimuk erlebt ein neues Abenteuer Nach zehn Jahren hat der Jurapark Aargau seinen Abenteuerweg für Kinder in Biberstein komplett überarbeitet.

Projektleiter Björn Bischofsberger, Sprecherin Mihaela Alb, Co-Geschäftsleiterin Jurapark Christine Neff, Gemeindeammann Willy Wenger, Künstler Gabriel Kramer und Gunthard Niederbäumer, Vorstandsmitglied Jurapark Aargau. Bild: Michael Küng/az

Schon seit über zehn Jahren lockt Biberstein mit einem von insgesamt vier Perimuk-Abenteuern in den Jurapark. Die Holzfiguren, die die Kinder in dieser Zeit auf dem Weg begleitet haben sind allerdings in die Jahre gekommen, etwas Neues musste her. «Der Weg wird sehr gut genutzt. Und wir hatten die glückliche Fügung, dass wir Björn Bischofsberger als Praktikant gewinnen konnten», sagte Co-Geschäftsleiterin Christine Neff gestern bei der Einweihung des neuen Wegs. Er hat nämlich die Projektleitung für die Überarbeitung übernommen und Perimuk ein neues Abenteuer geschenkt.

Deshalb bittet Perimuk nun alle neugierigen jungen Abenteurer um ihre Mithilfe: Der grüne Saurus hat nämlich seinen Glücksbringer verloren!

Elf Posten führen Familien und Schulklassen auf der Suche nach Perimuks Glücksbändeli vom Schloss Biberstein hoch in die Wälder der Jurahöhen, zu tierischen Freunden Perimuks und nach etwa anderthalb Stunden Fussweg wieder herunter zum Landwirtschaftsbetrieb und Restaurant Juraweid auf der anderen Dorfseite. Mit Rätselspass und Entdecken dauert das Abenteuer gute drei Stunden.

Mysteriöse Holzkugeln und spannende Hörspiele

Wer sich mit Perimuk auf den Weg machen will, sollte nicht vergessen, einen Zweifränkler mitzubringen. Mit ihm können junge Abenteurer am ersten Posten eine kleine Holzkugel erstehen, die dem Weg entlang immer wieder eine Rolle spielen wird. Mit dem Betrag wird auch der Jurapark unterstützt und zu guter Letzt wartet am Ende der Reise für alle ein kleines Andenken zum Mitnehmen.

Erzählt wird Perimuks Abenteuer von Sprecherin Mihaela Alb, die Perimuk ihre Stimme leiht. Dazu ist jeder Posten mit einem QR-Code versehen, um die kurzen Hörstücke übers Handy abspielen zu können. Wer draussen in der Natur lieber auf die Technik des Alltags verzichtet, kann die Inhalte auch zu Hause ausdrucken und auf Papier mitbringen.

v. l.: Künstler Gabriel Kramer, Sprecherin Mihaela Alb, Projektleiter Björn Bischofsberger und Holzkünstler Franz Böller Bild: Michael Küng/az

Den Jurapark gibt es seit 2012. Als regionaler Naturpark wird er von Bund, Kanton und Parkgemeinden unterstützt. 2022 sind acht weitere Partnergemeinden dazugekommen, so dass heute rund 31 Gemeinden Teil des Juraparks Aargau sind. Als Verein organisiert wird er zudem von Firmen und Einzelmitgliedern mitgetragen.

Dennoch ist der Jurapark für einzelne Projekte immer auch auf weitere Partner angewiesen. Den Perimukweg in Biberstein unterstützen die Stiftung Schloss Biberstein, die Platz für den ersten Posten zur Verfügung stellt, die Bürgerliche Vereinigung Bibersteins, die Gemeinde selber sowie der kantonale Swisslos-Fonds.