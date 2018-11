Für die Bibersteiner Oberstufenschüler (Sek und Real) ändert sich mindestens bis im Sommer 2024 praktisch nichts: Sie werden weiterhin das Schulhaus Stock in Küttigen besuchen. Ihre Lehrer werden aber ab kommendem Sommer nicht mehr von der Schule Küttigen, sondern von der Kreisschule Aarau-Buchs angestellt sein. Denn der Oberstufenstandort Küttigen ist alleine zu klein.

Wegen des Anschlusses an Aarau-Buchs ist ein neuer «Schulvertrag Aarau Nord» notwendig. Diesem sollen die Bibersteiner an der Gemeindeversammlung vom 23. November zustimmen (die Küttiger tun es am 5. Dezember). Er beinhaltet auch eine Neuregelung der Schulsozialarbeit. Was die Kosten anbetrifft, können sich die Steuerzahler Hoffnungen machen. «Es wird erwartet, dass sich der Schulvertrag positiv auf den Aufwand pro Schüler auswirkt», schreibt der Gemeinderat Biberstein in den Erläuterungen für die Gemeindeversammlung.

Weiterhin Steuerfuss 92 Prozent

Keine grossen Diskussionen dürfte es an der Versammlung beim Traktandum Budget/Steuerfuss geben. Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 92 Prozent zu belassen. Und das, obwohl die Nettoschuld pro Einwohner mit 4860 Franken deutlich höher ist, als die vom Kanton empfohlenen 2500 Franken. «Die Investitionen für den Schulhausneubau und die Turnhallensanierung haben eine hohe Verschuldung der Gemeinde verursacht», heisst es. Wegen des hohen Eigenkapitals und der Tatsache, dass die Nettoschuld gemäss Finanzplanung bis 2025 auf unter 4000 Franken sinken wird, hält es der Gemeinderat für vertretbar, zurzeit keine Massnahmen, insbesondere eine Steuerfusserhöhung, vorzunehmen.

Zwei Einbürgerungen

An der Gemeindeversammlung geht es neben dem Baurechtsvertrag Haselhaus (siehe rechts) auch um zwei Kredite: 247'000 Franken soll der Souverän für den Einbau einer Erdsondenheizung ins Gemeindehaus (statt einer Ölheizung), die energetische Optimierung der Fenster (wo nötig) und die Sanierung der Umgebung bewilligen. Weitere 174'000 Franken sind für Anpassungsarbeiten im Gefolge des geplanten Ausbaus der Kantonsstrasse K470 nötig. Tangiert werden die Anschlussbereiche der Hinteren Dorfstrasse und des Mühlerains.

Weitere Geschäfte an der Gemeindeversammlung sind die Einbürgerung des Musikers und Musikschullehrers Bodo Maier (ein Deutscher) und der Chemielaborantin Annett Mattheis (ebenfalls eine Deutsche). Schliesslich müssen noch zwei kleine Kreditabrechnungen genehmigt werden, die kaum zu reden geben dürften.