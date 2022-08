Biberstein zieht Notbremse: Wegen dieses Bauprojekts verhängte die Gemeinde eine Planungszone am Bärehoger

Der Konflikt zwischen der Bauzone und einer geschützten Trockenwiese am Bibersteiner Bärehoger geht in die nächste Runde. Wegen eines Baugesuchs für ein Einfamilienhaus und elf Terrassenhäuser plus Tiefgarage, Gesamtkosten rund 8,5 Mio. Franken.