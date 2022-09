Biberstein Badibistro sucht Nachfolge: So idyllisch ist dieser Arbeitsplatz gelegen Für das Bistro in der Biobadi in Biberstein ist eine neue Pächterin oder ein neuer Pächter gesucht – eine Person, die flexibel und belastbar, offen für Neues und kommunikativ ist. Die Atmosphäre ist familiär, die Personalplanung aber nicht immer ganz einfach.

Die erste natürliche Biobadi der Schweiz in Biberstein wurde im Jahr 2000 eröffnet. Britta Gut

Ein idyllisch gelegenes Kleinod, unmittelbar bei Schloss und Aare: Gut weg kommt die einzigartige Biobadi in Biberstein in Onlinebewertungen. Die im Jahr 2000 eröffnete Anlage sei – darin sind sich viele einig – gepflegt und gemütlich gleichermassen, verfüge über genügend Platz und ein gutes Restaurant.

Für Letzteres ist nun eine neue Pächterin oder ein neuer Pächter gesucht. Die heutige Bistro- und Kioskleiterin Melanie Hächler hat nach sechs Saisons per Ende Jahr ihre Kündigung eingereicht. Der Gemeinderat bedauert den Entscheid, äussert aber Verständnis und schreibt die Pacht auf 1. April 2023 neu aus.

Die Nachfolge sorgt nicht nur auf eigene Rechnung für das Wohl der Badegäste. Eine Besonderheit sei, dass auch die Eintrittskontrolle über die Pachtperson laufe, sagt auf Anfrage Gemeindeschreiber Stephan Kopp. Anders gesagt: Das Abrechnen der Eintritte erfolgt mit der Gemeindeverwaltung.

Übernommen werden kann funktionierende Infrastruktur

Die künftige Stelleninhaberin oder der künftige Stelleninhaber darf sich darauf freuen, eine funktionierende Infrastruktur übernehmen zu können. Speziell schön sei die familiäre Atmosphäre in der ersten natürlichen Biobadi der Schweiz, stellt Kopp fest. An sonnigen Tagen gilt es aber ebenfalls, die vielen Besucherinnen und Besucher innert vernünftiger Zeit bedienen zu können – ein nicht immer ganz einfaches Unterfangen, gibt der Gemeindeschreiber zu bedenken. Denn es müsse genügend Personal vorhanden sein, das flexibel einsetzbar sei.

Flexibel sollte auch die neue Pachtperson sein, dazu belastbar, offen für Neues und kommunikativ. Bewerben kann, wer sich zutraut, die Herausforderungen zu meistern, wer motiviert ist, ein Teil der Biobadi zu werden – und wer über Gastroerfahrung verfügt.

Angebot sollte teilweise «massentauglich» bleiben

Durchschnittlich etwa alle fünf Jahre sei es in der Vergangenheit zu einem Pächterwechsel gekommen, blickt Kopp zurück. Die Suche nach einer Nachfolge gestaltete sich oft eher schwierig, räumt er ein. Insbesondere die Personalplanung sei für viele eine grosse Hürde.

Die Saison in der Biobadi dauert übrigens bis etwa Mitte September. Besucht wird das Restaurant nicht nur von den Badegästen, sondern – über den Mittag – auch von Personen, die zum Essen einkehren, oder tagsüber von Spaziergängerinnen und Spaziergängern sowie Velofahrerinnen und Velofahrern. Die künftige Pachtperson dürfe das Angebot an kleineren Speisen gerne nach eigenem Geschmack anpassen, sagt Kopp. Es sollte aber, ergänzt er, zumindest teilweise «massentauglich» bleiben. Will heissen: Ein Badibistro ohne Pommes frites beispielsweise sei fast nicht denkbar.

Schriftliche Bewerbungen können bis spätestens 30. September an den Gemeinderat, 5023 Biberstein, gerichtet werden.