Bezirksgericht Aarau Strafbefehl bestätigt: Verurteilt, weil die Bremsen seines Anhängers «scheisse» sind Ein Firmeninhaber aus der Region landete vor dem Bezirksgericht Aarau, weil er seinem Angestellten einen Anhänger überlassen hatte, der über ungenügende Bremsleistung verfügte. Den Schuldspruch will er nun nicht auf sich sitzen lassen.

Exklusiv für Abonnenten

Das Bezirksgericht bestätigte den Strafbefehl gegen den Unternehmer. Severin Bigler

Warum wird er bestraft, obwohl sein Angestellter mit dem – in einem illegalen Ausmass – funktionsunfähigen Anhänger unterwegs war? Diese Frage stellte Driton (Name geändert) vor dem Aarauer Bezirksgericht. Der Inhaber einer Transportfirma ging vor Gericht, um einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau anzufechten.

Vor rund einem Jahr kam ein Angestellter von Dritons Firma in Buchs in eine Kontrolle der Kantonspolizei Aargau. Dies, weil er offenbar am Steuer telefoniert hatte. Bei der anschliessenden Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Firmenwagens und des Anhängers fiel den Polizisten auf, dass die Bremsen des Anhängers nicht richtig funktionierten.

Eine Analyse beim Strassenverkehrsamt ergab, dass der doppelachsige Zentralachsanhänger bei einem Betriebsgewicht von fast drei Tonnen nur eine Bremswirkung von 23 Prozent aufwies – gefordert sind vom Gesetzgeber mindestens 50 Prozent.

Deshalb wurde einerseits der Angestellte gebüsst, wegen Führens eines Fahrzeugs in nicht vorschriftsgemässem und betriebssicherem Zustand, und Driton als Halter wegen Überlassens desselben. Dritons Busse betrug laut Strafbefehl 400 Franken, zusammen mit der Strafbefehlsgebühr (500 Franken), Polizeikosten (32.50 Franken) und weiteren Auslagen (116 Franken) ergab das einen Rechnungsbetrag von 1048.50 Franken.

«Wissen Sie, bei diesem Modell sind die Bremsen immer scheisse»

Vor den Schranken und vor Gerichtspräsident Andreas Schöb erschien ein zwischen und 40 und 50 jähriger Mann, in Jeans und mit Kaugummi im Mund. Und der wollte partout nicht verstehen, was seine Rolle als Halter eines Fahrzeugs ist. In der Befragung durch Richter Schöb gab Driton an, er sei vor ein paar Jahren schon einmal verurteilt worden, auch wegen schlechter Bremsen, oder, wie er es sagte, «wegen dem genau gleichen Scheiss».

Seine Begründung: «Wissen Sie, bei diesem Modell sind die Bremsen immer scheisse.» Er kontrolliere sie schon alle zwei Wochen, je nach Gewicht im Anhänger könne sich die Bremswirkung aber so schnell ändern, dass es gar nicht möglich sei, die Vorgaben des Gesetzgebers einzuhalten.

Und ausserdem müssten seine Angestellten die Fahrzeuge, die Anhänger und folglich auch die Bremsen jeden Tag bei Arbeitsbeginn kontrollieren. Er könne auch nichts dafür, wenn sein Angestellter die Kontrolle fehlerhaft ausgeführt und deshalb den Anhänger in nicht betriebssicherem Zustand benutzt habe. Es stehe schliesslich auch in dessen Arbeitsvertrag, dass er die Kontrolle durchführen müsse und darum auch hafte, wenn etwas nicht in Ordnung ist.

Nachhilfelektion in Sachen Strassenverkehrsgesetz

Darauf bekam Driton von Richter Schöb eine Nachhilfelektion in Sachen Strassenverkehrsgesetz und Kausalhaftung. Driton sei der Halter, so Schöb, deshalb sei er für den betriebssicheren und vorschriftsgemässen Zustand seines Fahrzeugs verantwortlich. Diese Verantwortung, und damit auch diese Haftung, könne er nicht einfach auf andere übertragen, so Schöb: «Wenn ich mein Auto jemandem ausleihe, habe ich genau die gleiche Verantwortung.»

Und 23 Prozent Bremswirkung sei schon extrem schlecht, führte Schöb aus: «Eigentlich müsste die Bremsleistung ja bei 100 Prozent sein. Der Gesetzgeber toleriert aber auch tiefere Werte, fordert aber, dass man bei einer Leistung von weniger als 50 Prozent, also die Hälfte, etwas an den Bremsen macht.»

Und schliesslich habe ihm ja auch die Staatsanwaltschaft in ihrem Schreiben zu erklären versucht, dass die Halterhaftung nicht einfach per Vertrag ausser Kraft gesetzt werden kann. Das gehe auch nicht bei anderen Gesetzen, so Schöb: «Sie können Ihrem Chauffeur ja auch nicht einfach per Vertrag erlauben, ausserorts 120 statt 80 zu fahren.»

Bis nach Lausanne, wenn es sein muss

Deshalb bestätigt Richter Schöb den Strafbefehl, die Busse von 400 Franken bleibt bestehen. Hinzu kommen Gerichtskosten von 600 Franken, womit sich der gesamte Rechnungsbetrag auf 1648,50 Franken erhöht hat. Das will Driton nicht auf sich sitzen lassen, wie er bereits nach der Urteilsbegründung zu Richter Schöb sagte: «Ich akzeptiere diese Busse nicht, und wenn ich das bis zum Bundesgericht durchziehen muss.»

Richter Schöb empfiehlt ihm daraufhin, sich doch vor einem Weiterzug rechtlich beraten zu lassen. Denn die Kosten, sollte er vor dem Obergericht oder dann auch vor dem Bundesgericht unterliegen, würden sich mit jeder Instanz erhöhen.