Bezirksgericht Aarau Sehr knappes Rennen: Der Bezirk Aarau hat noch keinen neuen Laienrichter Michael Ganz (GLP) macht im ersten Wahlgang zwar am meisten Stimmen, die anderen drei Kandidierenden sind ihm aber relativ dicht auf den Fersen.

Wahlen für neue Bezirksrichter in Aarau: Plakate von Gertrud Jost-Treyer (SVP) und Christian Keppler (FDP). Bild: Daniel Vizentini

Es war absehbar, dass bei drei Kandidaten und einer Kandidatin im ersten Wahlgang niemand das absolute Mehr erreicht. Wie knapp es nun aber wurde bei dieser Ersatzwahl für einen Laienrichtersitz am Bezirksgericht Aarau, ist doch überraschend: Michael Ganz (GLP, Aarau) liegt mit 4931 Stimmen vor dem Hirschthaler Christian Keppler (FDP 4383 Stimmen), mit dem die Freisinnigen ihren durch den Rücktritt von Urs Bolliger freiwerdenden Sitz verteidigen wollen.

Michael Ganz, GLP, Aarau. Bild: Alex Spichale

Einen grossen persönlichen Erfolg darf Sandy Ambil aus Gränichen verbuchen, der als Parteiloser angetreten war und 4113 Stimmen holte. Das sind deutlich mehr als die Frau Vizeammann von Muhen machte: Gertrud Jost-Treyer (SVP) holte 3888 Stimmen.

Sandy Ambil kandidiert als Parteiloser. Bild: zvg

Die Stimmbeteiligung war in Erlinsbach am höchsten (fast 47 Prozent), in Gränichen mit knapp 30 Prozent am geringsten. Die Stadt Aarau hat dabei mit 5460 gültigen Stimmen einen gewaltigen Einfluss (zum Vergleich: Küttigen hat die zweitmeisten gültigen Stimmen, 1844). Rechnet man die Stimmen aus Aarau nämlich weg, so läge Christian Keppler vor Gertrud Jost, Sandy Ambil und Michael Ganz; der Stimmenunterschied zwischen Keppler und Ganz betrüge 604.

So hat jede Gemeinde im Bezirk Aarau gewählt:

Die nach Urs Bolligers Austritt verbleibenden Laienrichterinnen und Laienrichter am Bezirksgericht Aarau sind: Susan Dober Spielmann (Mitte, Aarau); Barbara Deucher-Brändli (FDP, Aarau); Martina Suter (FDP, Aarau); Sandro Stamm (GLP, Hirschthal); Renato Mazzocco (SP, Aarau); Pia Wildberger (SP, Küttigen); Caroline Bürgi-Boiteux (Grüne, Aarau).