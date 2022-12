Bezirksgericht Aarau Plötzlich taucht die Polizei am Lottoabend der SVP-Freunde auf – Ex-Grossrat musste vor Gericht Als Präsident des Vereins Freunde der SVP, der seit Jahren Lottoabende veranstaltet, musste sich der Oberentfelder Franz-Udo Fuchs vor Gericht verantworten. Er wurde freigesprochen.

Für viele Vereine stellen kleine Lotterieveranstaltungen eine bedeutende Einnahmequelle dar. Bild: Benjamin Manser

Für viele Vereine stellen kleine Lotterieveranstaltungen eine bedeutende Einnahmequelle dar. So auch für den lokalen Verein Freunde der SVP, der seit vielen Jahren solche Spielabende durchführt. Den Erlös davon plus Spenden und Mitgliederbeiträge von jährlich mindestens 200 Franken pro Kopf setzt der Verein ein für die finanzielle Unterstützung der SVP bei Wahlen und Abstimmungen in der Region.

Etwas, was seit Jahrzehnten gemacht wird, stets mit der nötigen Bewilligung vom Kanton, wurde nun von den Behörden beanstandet. Mitten in einer Lotto-Bingo-Veranstaltung in der Oberentfelder Eventhalle Palmas am 16. Oktober 2019 erschienen «plötzlich ein halbes Duzend Polizisten», wie der Verteidiger – ein Vereinsmitglied – diese Woche an der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Aarau sagte. Beängstigt und verunsichert hätten sich die Gäste «wie an einer Razzia» gefühlt.

Selbst der Gerichtpräsident konnte die Hochrechnung nicht nachvollziehen

Der ehemalige SVP-Grossrat Franz-Udo Fuchs. Britta Gut

Präsident des Vereins Freunde der SVP ist Franz-Udo Fuchs, alt Grossrat und bis vor wenigen Jahren Präsident der SVP Bezirk Aarau. Vor Gericht wurde ihm vorgeworfen, die vom kantonalen Finanzdepartement bewilligten Einnahmen von 7000 Franken überschritten zu haben. Die Staatsanwaltschaft schätze die Einkünfte in einer selbst laut dem Gerichtspräsidenten «schwierig nachvollziehbaren Hochrechnung» auf 18'905 Franken. Deklariert hatte der Verein 6940 Franken.

Damit habe man laut Staatsanwalt versucht, den Kanton zu täuschen und so 476 Franken weniger Gebühr zu zahlen. Dazu sei der Lottoabend von Profis durchgeführt und seien zu Beginn Dauerkarten für alle 14 Lottogänge verkauft worden, was nicht zulässig ist. Als Preise wurden Migros-Geschenkkarten oder Reisebürogutscheine vergeben, die die Staatsanwaltschaft als verbotene Bargeld-Gewinne einstufte, obwohl sie der Kanton als Naturalgaben bewilligt hatte.

Rabatte, um die bewilligten Totaleinnahmen nicht zu übertreffen

Schon im Verlauf der Verhandlung wurde klar, dass die Sache auf einen Freispruch hinauslaufen würde. Der vermeintliche Lottoprofi, ebenfalls Vereinsmitglied, wurde als Zeuge vor Gericht vorgeladen und dazu zwei Gäste, die am besagten Abend mitgespielt hatten. Sie bestätigten, dass ihnen beim Kauf der Dauerkarten Rabatt gewährt wurde.

Der Verein verkaufte laut Franz-Udo Fuchs 112 Karten für je zwischen 50 und 100 Franken statt 80 bis 160 Franken. Dies, damit die Totaleinnahmen die bewilligten 7000 Franken nicht übersteigen. Die Polizei habe am Abend weder mit ihm als Verantwortlichen gesprochen noch den Kassenbestand zählen wollen und sei vor Ende der Veranstaltung gegangen.

Das neue Lotteriegesetz sieht keine Strafen vor

Einen Freispruch hätte es sowieso gegeben, weil das neue kantonale Geldspielgesetz, das am 1. Januar 2021 in Kraft trat und dasjenige von 1838 ersetzte, keine Strafbestimmungen enthält ausser einer Sperre für Lotteriebewilligungen seitens des Aargauer Finanzdepartements für bis zu fünf Jahren. Der Verein Freude der SVP erhielt bereits eine für zwei Jahre.

Nur betreffend Dauerkarten bestätigte das Gericht, dass diese unzulässig sind. Der Verein tat dies jeweils, um die Anzahl Spieler und die nötigen Rabatte zu Beginn des Abends berechnen zu können. Kommen an einem Abend etwa unerwartet viele Spieler, müssen die Teilnahmekarten zu einem niedrigeren Preis verkauft werden, damit die vom Kanton bewilligten Totaleinnahmen nicht übertroffen werden.

Offenbar auch weitere Vereine betroffen

Korrekt laut Gesetz müssten Teilnehmerkarten pro Spielrunde neu verkauft und nach jeder Spielrunde alle Einnahmen zusammengezählt werden. Beim erreichen des Maximalwerts müsste der Lotterieabend dann für beendet erklärt werden. Etwas, was in der Praxis laut Franz-Udo Fuchs schwierig umzusetzen ist und worüber er sich nach der Verhandlung auch aufregte. Laut ihm hätten seit der Bewilligungssperre für den Verein Freunde der SVP auch weitere Vereine aus Oberentfelden und der Region keine Lotteriebewilligungen mehr erhalten.

Der Staat muss nun alle Verfahrenskosten plus rund 3000 Franken Anwaltshonorar übernehmen.