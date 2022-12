Bezirksgericht Aarau Pflegerin beklaut Rentner im Altersheim – vor Gericht erscheint sie nicht Eine rund 30-jährige Pflegerin aus der Region Aarau soll einem Bewohner Geld gestohlen haben. Weil sie nicht vor Gericht erschien, wird die Verurteilung per Strafbefehl nun rechtskräftig.

Eine Horrorvorstellung von vielen Personen, die sich einen Umzug ins Altersheim überlegen: «Was, wenn mich das Pflegepersonal bestiehlt?»

Genau das geschah einem inzwischen verstorbenen Rentner aus der Region Aarau. Ende August 2021 begab sich Amira (Name geändert), eine rund 30-jährige Pflegerin, in das Zimmer des Bewohners. Laut einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau soll sie dort 200 Franken aus seinem Portemonnaie entwendet haben, welches dieser zuvor in der obersten Schublade seines Nachttischs deponiert hatte. Nicht nur das: «Weiter entwendete die Beschuldigte Bargeld in der Höhe von 170 Franken aus der Hülle des Mobiltelefons auf dem Nachttisch.»

Mit dem entwendeten Geld soll Amira anschliessend in einem Laden in der Region eingekauft haben und sich somit einen ihr nicht zustehenden Vermögensvorteil verschafft haben, heisst es im Strafbefehl weiter. Was Amira zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Der findige Rentner hatte bereits im Vorfeld einen Verdacht, dass ihn jemand bestehlen könnte – deshalb waren die zwei Hunderternoten in seiner Brieftasche mit einem unsichtbaren UV-Pulver beschichtet. So fiel der Diebstahl schlussendlich auch auf und die Spur landete bei Amira.

Zusätzlich wurde sie laut Strafbefehl auch wegen Ungehorsams im Betreibungs- und Konkursverfahren verurteilt. Das, weil sie heuer mehrere Vorladungen eines Betreibungsamts – die letzte unter Strafandrohung – ohne zu erscheinen, verstreichen liess.

Teurer wird es so oder so

Immerhin reagiert hat Amira auf den Strafbefehl – sie focht ihn an, weshalb die Causa vor dem Aarauer Bezirksgericht und vor Gerichtspräsident Reto Leiser gelandet wäre. Wäre, denn Amira blieb auch diesem Termin unentschuldigt fern. Die Anfechtung gilt damit automatisch als zurückgezogen.

Somit wurde die rund 30-Jährige nun rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 50 Franken (1500 Franken) verurteilt, dies bei einer Probezeit von drei Jahren bedingt. Bezahlen muss Amira allerdings die Busse von 600 Franken. Zuzüglich der Strafbefehlsgebühr (1000 Franken) und Polizeikosten (215 Franken) macht das 1815 Franken. Hinzu kommen Gerichtskosten, da sie das Bezirksgericht Aarau trotz ihres Fernbleibens beschäftigt hat.

Inzwischen arbeitet Amira nicht mehr im selben Altersheim. Dort wurde sie im vergangenen Jahr offiziell verabschiedet, man hat ihr für die wertvolle Mitarbeit gedankt und ihr auf dem weiteren Lebensweg – sowohl beruflich als auch privat – nur das Beste gewünscht.