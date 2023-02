Bezirksgericht Aarau Nach Beziehungsende mit Pistole in den Wald gefahren – die Polizei schritt gerade rechtzeitig ein Ein rund 30-jähriger Mann fuhr nach einem Gespräch mit seiner heutigen Ex-Frau allein in den Wald bei Asp, betrank sich, hatte eine unbewilligte, geladene Pistole mit dabei – und laut Blutprobe über 5 Promille Alkohol intus.

Tief gekränkt fuhr der Mann mit einer geladenen Pistole von Aarau in den Wald bei Asp. Er wollte sich das Leben nehmen. Symbolbild: Hanspeter Baertschi

Diese traurige Geschichte hätte noch viel tragischer enden können. An einem Spätsommernachmittag vor bald zwei Jahren trafen sich ein rund 30-jähriger Mann und seine damalige Ehefrau zu einem Gespräch in Aarau. An der Verhandlung vor dem Aarauer Bezirksgericht wurden zwar keine Details genannt, doch es dürfte sich um das Ende der Beziehung gehandelt haben.

Das relativ kurze Gespräch kam so heraus, wie er es geahnt hatte, schrieb der Angeklagte nach seinen Angaben kurz danach seinem Bruder. Er war auf seine Art darauf vorbereitet: Im Auto hatte er eine geladene Pistole sowie eine Flasche Whisky mit dabei. «Ich habe mir nochmals überlegt, ob ich es wirklich vollziehen will. Ich dachte, es habe eh keinen Wert mehr», sagte er am Gericht. So fuhr der tief gekränkte Mann von Aarau über die Staffelegg in den Wald bei Asp, nahm Pistole und Flasche, stieg aus und begann bei einem Bänklein zu trinken.

Zirka eine Stunde später traf die Polizei ein und nahm ihm die Waffe ab, für die er keine Tragebewilligung hatte. Auch die Whiskyflasche wurde ihm abgenommen, aber offenbar nicht korrekt sichergestellt. Es konnte so nicht erwiesen werden, ob der Mann bereits vor Fahrtantritt zu trinken begonnen hatte oder nicht. Eine spätere Blutprobe im Spital inklusive Rückrechnung auf den Ereigniszeitpunkt ergab eine Blutalkoholkonzentration von 2,83 g/kg, über 5 Promille.

Suizidgefährdet, aber kein Süchtiger

So wurde der Mann nicht nur wegen Mitführen einer Waffe und Besitz von Munition ohne Bewilligung angeklagt, sondern auch wegen Autofahrens in qualifiziert angetrunkenem Zustand. Die Staatsanwaltschaft machte noch auf vereinzelte Schäden am Auto aufmerksam, die während der angeblich betrunkenen Fahrt entstanden sein sollten. Weitere Abklärungen wurden aber nicht betrieben.

Vor Gericht sagte der Mann aus, die leichten Schäden an seinem über zehnjährigen Auto, unter anderem an den Felgen, seien mit der Zeit entstanden. Ein Autofreak, der sich piekfein darum kümmere, sei er nicht. Aus beruflichen Gründen sei er mit dem Auto immer wieder auch in schwierigen Strassenverhältnissen unterwegs.

Der Wald in Densbüren-Asp, hier nach einem Hangrutsch 2014. Annika Bütschi

Dem Mann war es wichtig, klarzustellen, dass er nicht alkoholsüchtig sei. Weil er von den Behörden aber als Alkoholiker abgestempelt worden sei, habe er unter anderem zehn Monate lang den Führerausweis abgeben müssen. Das habe zu erheblichen Einschränkungen in seinem Alltag geführt, etwa zu einem dreistündigen Arbeitsweg, wie er sagte.

Der Vollzeit angestellte Mann lebt heute in einer neuen Beziehung, bezieht einen bescheidenen, aber beständigen Lohn. An der Verhandlung erschien er allein, sein Verteidiger hatte das Mandat niedergelegt. Auch von der Staatsanwaltschaft kam niemand.

Seine statthafte Waffensammlung erhält er möglicherweise zurück

So konnte Gerichtspräsident Andreas Schöb auch relativ schnell das Urteil fällen: Betreffend Fahrens in betrunkenem Zustand wurde der Mann nach dem Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» freigesprochen. Wegen unerlaubten Mitführens von Pistole und Munition wurde er aber zu 50 Tagessätzen à 120 Franken verurteilt, insgesamt also 6000 Franken Geldstrafe, bedingt während zweier Jahre.

Zahlen muss der Mann eine Verbindungsbusse von 1500 Franken. Pistole und Munition wurden eingezogen, der Mann – laut eigenen Angaben «ein leidenschaftlicher Schütze» – könnte aber seine statthafte Waffensammlung zurückerhalten. Darunter zwei Sturmgewehre, eine Pistole, zwölf Messer, zwei Äxte und diverse Munition. Entscheiden wird die Fachstelle Siwas vom Kanton. Zurückerhalten dürfe er auch «einen Sack mit ungeklärter weisser Substanz», so das Gericht.