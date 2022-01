Bezirksgericht Aarau Geschäftsführer bezahlte SVA-Beiträge nicht an die Ausgleichskasse: «Unwissenheit schützt nicht vor Strafe» Ein über 60 Jahre alter Baufirmen-Chef musste vor dem Richter antraben – zum wiederholten Male.

Das Bezirksgericht Aarau, 19. Februar 2020. Severin Bigler / AGR

Was passiert, wenn man nicht so genau weiss, was man tut, und dennoch ein eigenes Geschäft eröffnet, zeigte sich diese Woche vor Bezirksgericht Aarau. Petrit (Name geändert), ein Kosovare Anfang 60, sass vor Einzelrichter Reto Leiser, weil er einen Strafbefehl angefochten hatte. Der Beschuldigte, der im Strafbefehl als «Maurer» aufgeführt ist, hatte nie eine Ausbildung in diesem Bereich absolviert, eine kaufmännische schon gar nicht. Bereits 2012 ging, so zeigt es das Handelsregister, seine Putzfirma Konkurs. Die Baufirma (Armierungen, Schalungen, Maurerarbeiten), die Petrit dann vor zehn Jahren aufzog, lief mal gut, mal weniger. Meistens weniger. Privat hat er Schulden im hohen fünfstelligen Bereich. Und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass da zwar ein fleissiger Mann sitzt, der aber intellektuell - und sprachlich, brauchte er vor Gericht doch einen Dolmetscher - dem Führen eines eigenen Geschäfts nicht gewachsen war. «Unwissenheit schützt nicht vor Strafe», zitierte der Richter am Schluss einen bekannten Leitsatz.

Der Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau fusste auf einer Anzeige der Ausgleichskasse der SVA Aargau. Petrit hatte trotz mehrfacher Mahnung die Sozialversicherungsbeiträge für seine Mitarbeiter nicht gezahlt, obwohl er ihnen die Arbeitnehmerbeiträge vom Lohn abgezogen hatte. Die geschuldete Summe, die sich im strittigen ersten Halbjahr 2018 ansammelte, beläuft sich auf gut 16'000 Franken.

«Ich konnte es nicht zahlen», sagte Petrit vor Gericht, und betonte, er habe trotz der Mahnungen der SVA zuerst auf eine bessere Auftragslage warten wollen. Allerdings zeigen Bankbewegungen, dass er in der fraglichen Zeit mehrmals vier- bis fünfstellige Summen vom einzigen Konto der Firma abgehoben hatte. Damit habe er Mitarbeiter und Material bezahlt, ausserdem monatlich 10'000 Franken ans Betreibungsamt abgeliefert, so Petrit. Sobald die Auftragslage besser geworden wäre, hätte er auch die Schulden bei der Ausgleichskasse tilgen wollen. Allerdings sei es dann nicht mehr dazu gekommen. «Ich war in den Ferien im Kosovo. Mein Sohn ging eine Woche früher nach Hause – und da war der Konkurs bereits eröffnet, das Büro abgesperrt. Es war schon zu spät.»

Die Staatsanwaltschaft forderte im Strafbefehl eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 110 Franken, also total 4400 Franken, wegen mehrfacher Hinterziehung und Zweckentfremdung von Arbeitnehmerbeiträgen. Und zwar unbedingt. Denn seit 2016 hatte der bis dahin nicht vorbestrafte Petrit noch drei weitere Verurteilungen erhalten. Zweimal wegen Beschäftigung von Ausländern ohne entsprechende Bewilligung und einmal wegen Nichtabgabe von Kontrollschildern.

Petrits Verteidiger verlangte einen Freispruch. Er argumentierte, das Betreibungsamt habe der SVA ja Geld von Petrit zukommen lassen, und da keine Abrechnungsperiode festgehalten sei, könnte man gerade so gut annehmen, dass das Geld für den fraglichen Zeitraum und nicht für die Tilgung früherer Ausstände bestimmt war. Ausserdem habe sein Mandant höchstens fahrlässig, nicht aber vorsätzlich gehandelt: «Er war in administrativen Belangen vollkommen überfordert und hat die Übersicht verloren, wem was zu bezahlen war – ein Wille zu beharrlicher Delinquenz ist aber nicht ersichtlich.»

Richter Leiser braucht nicht lange für die Urteilsfindung: schuldig. Nur die Tagessatzhöhe senkte er auf 90 Franken, sodass sich die Strafe auf 3600 Franken beläuft (hinzu kommen Gerichts- und Verteidigungskosten). Unwissenheit schütze vor Strafe nicht, so der Richter, und welche Pflichten ein Geschäftsführer habe, stehe in jedem einschlägigen Buch, «damit muss man sich auseinandersetzen und darf die Augen nicht verschliessen». Die Strafe wird nicht zur Bewährung ausgesetzt. Mit Blick auf die bisher drei Verurteilungen befand Richter Leiser, er «sehe da keine Besserung» und könne daher «keine günstige Prognose» machen.

Das Urteil wird, sobald es rechtskräftig ist, auch an das Amt für Migration und Integration des Kantons Aargau geschickt.