Bezirksgericht Aarau Die Grünliberalen wollen der FDP einen Bezirksrichtersitz abjagen Mit Michael Ganz setzen die Grünliberalen der FDP-Kandidatin Barbara Deucher einen gewichtigen Kontrahenten in der Bezirksrichter-Wahl entgegen. Auch ein Parteiloser kandidiert für den Urnengang vom 25. September.

Nach seinen umstrittenen Äusserungen zum Ukraine-Krieg hat FDP-Bezirksrichter Giorgio Meier seinen Sitz am Bezirksgericht Aarau geräumt. Die FDP will diesen verteidigen und hat für die Ersatzwahl, deren Anmeldeschluss am Freitag war, Barbara Deucher-Brändli nominiert. Die 45-jährige Betriebswirtin und Kommunikationsexpertin sitzt aktuell im Kreisschulrat Aarau-Buchs sowie im Vorstand der Bezirkspartei.

Bisher nicht kommuniziert war indes, dass die Grünliberalen ebenfalls einen Kandidaten stellen – einen mit bekanntem Namen: Michael Ganz (51). Der ehemalige Stadtrat ist Vizepräsident der GLP Aarau. Er betreibt den Club Boiler, präsidiert den kantonalen Spitexverband und leitet die Fachstelle Sexuelle Gesundheit Aargau.

«Mit Michael Ganz kann die glp Aarau einen sehr erfahrenen, vielseitigen und bestens ausgewiesenen Kandidaten für das Bezirksgericht vorschlagen», schreiben Evelin Meier und Ignatius Ounde, die Co-Präsidenten der Bezirkspartei, am Freitagnachmittag in einer Medienmitteilung. «Durch seine politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Erfahrung bringt er alle Voraussetzungen mit, um im Bezirksgericht sachlich, ausgewogen und unabhängig zu urteilen.»

Als Parteiloser tritt ausserdem Michael Schlotter (32, Fachspezialist Qualitätsmanagement/Datenschutz) an. Alle drei Kandidierenden leben in Aarau.

Die Urnenwahl findet am 25. September statt. Bisher hatte die FDP drei Sitze, die SP zwei und die «Mitte», GLP und Grüne je einen.