Bezirk Aarau Wahl vom 25. September: Diese drei Kandidierenden wollen ans Bezirksgericht Mit Michael Ganz, Barbara Deucher-Brändli und Michael Schlotter bewerben sich gleich drei Personen für den freien Laienrichtersitz am Bezirksgericht Aarau. Die AZ stellt die drei vor.

Mit Michael Schlotter, Barbara Deucher-Brändli und Michael Ganz (v.l.) stellen sich am 25.09. drei Personen zur Wahl. zvg/asp

Am 25. September kommen nicht nur vier nationale und eine kantonale Vorlage an die Urne – es gilt auch, eine Vakanz am Bezirksgericht Aarau neu zu besetzen. Freigeworden ist der Sitz von FDP-Bezirksrichter Giorgio Meier, der aufgrund von mehreren umstrittenen Aussagen (etwa «Selenski ist ein Vasall der USA und Nato und ein eiskalter Massenmörder») in Kritik geriet und seinen Posten daraufhin räumte.

Die Verteidigerin mit dem Rudel im Rücken

Die FDP will ihren Sitz natürlich verteidigen. Sie hat deshalb die 44-jährige Barbara Deucher-Brändli ins Rennen geschickt. Deucher stammt aus Zürich, seit acht Jahren lebt sie in Aarau: «Da durfte ich zum ersten Mal einen Maienzug erleben, seitdem schlägt mein Herz für diese Stadt.» Die Mutter von vier schulpflichtigen Kindern engagiert sich denn auch schon länger für Aarau, etwa als Kreisschulrätin der Kreisschule Aarau-Buchs. Auf die Frage, ob sie nicht wie viele Ex-Zürcherinnen und Ex-Zürcher in Aarau den Zürichsee vermisst, lacht sie und meint, der sei ja nicht weit weg. Und sowieso: «Die Lebensqualität und der Charme von Aarau machen den See mehr als wett.»

Barbara Deucher-Brändli kandidiert am 25. September als Bezirksrichterin im Bezirk Aarau. Bild: zvg

Deucher arbeitet Teilzeit als strategische Kommunikationsberaterin. Auch das qualifiziere sie für das angestrebte Amt: «In meinem Beruf muss ich Sachverhalte sehr schnell analysieren und auf diese Analyse abgestützt Entscheide treffen, dabei immer unabhängig und unparteiisch bleiben.» Bezirksrichterin möchte sie nun werden, weil sie das System der Laienrichter fasziniert: «Werden Entscheidungen im Team getroffen, gibt eins und eins im Idealfall drei.»

Besonders motiviert wurde Barbara Deucher durch ihr Unterstützungskomitee, das über 100 Personen umfasst: «Ich bekam ausschliesslich positives Feedback, was mich natürlich freut und auch antreibt.» Privat verbringt die 44-Jährige viel Zeit mit Familie, Freunden und Sport: «Und mit unserem Zwergschnauzer, der perfekt in unser kleines Rudel passt.» Sie würde auch gern wieder reisen, fügt Deucher an, einige der wertvollsten Erfahrungen habe sie in der Studienzeit gemacht: «Damals hatten wir viel Zeit und wenig Geld, das waren die eindrücklichsten Reisen.»

Der Angreifer mit der grossen Ausdauer

Auch die Aarauer Grünliberalen sind am freigewordenen Bezirksrichter-Sitz interessiert. Für sie steigt der wohl bekannteste der drei Kandidierenden ins Rennen: Der 50-jährige Michael Ganz sass für Pro Aarau zwölf Jahre lang im Aarauer Stadtrat.

Michael Ganz will den bisherigen FDP-Sitz für die Grünliberalen erobern. Bild: Alex Spichale

Müsste er sich mit einem Wort beschreiben, wäre das «vielseitig», erklärt er: «Es gibt fast nichts, für das ich mich nicht interessiere.» Ganz präsidiert die Sparte Spitex im kantonalen Gesundheitsverband vaka und leitet die Fachstelle Sexuelle Gesundheit Aargau. Daneben ist er Inhaber und Betreiber eines Clubs in der Aarauer Altstadt, des «Boilers», und ist Vizepräsident der Aarauer Grünliberalen.

In seiner Freizeit fährt der Vater von zwei Kindern lange Fahrradstrecken: «Dabei fahre ich gerne 300 Kilometer und sitze zwölf Stunden und mehr auf dem Rad.»

Bezirksrichter möchte Michael Ganz werden, weil ihn die Materie schon seit längerer Zeit enorm interessiert: «Ich habe schon viel gesehen im öffentlichen Dienst, sei es im Stadtrat wie auch in der Verbandspolitik, doch das Richteramt wäre eine spannende neue Herausforderung.» Jetzt sei der Moment reif, er möchte seine Lebenserfahrung ins Gremium einfliessen lassen, zudem ist er überzeugt, er könne gut zuhören und sich aus verschiedenen Standpunkten schnell ein Bild machen. Ganz fügt an, ein Laiengericht habe ausgewogen zu sein, politisch wie menschlich: «Ist es da tatsächlich angebracht, dass die FDP alleine schon drei Sitze hat?» Dazu komme, dass derzeit vier Frauen und drei Männer dem Gremium angehören.

Der Aussenseiter einer anderen Generation

Mit Michael Schlotter bewirbt sich schliesslich ein politisch unbeschriebenes Blatt. Er tritt parteilos an und wäre mit seinen 32 Jahren der jüngste aller amtierenden Bezirksrichter im Bezirk. Kein Hindernis für ihn: «Alter ist nicht die einzige Voraussetzung für Erfahrung.» Er sei seit 16 Jahren in der Privatwirtschaft tätig, 8 Jahre davon in verschiedenen Führungspositionen, etwa in einem Autohandelsbetrieb: «Ich bringe unter anderem vertiefte Kenntnisse zu Strassenverkehrsgesetzen und dem Automobilwesen mit. In dem Bereich sehe ich mich gegenüber den zwei Mitbewerbern im Vorteil und gerade Strassenverkehrsdelikte landen oft vor dem Bezirksgericht.»

Michael Schlotter tritt ohne Partei und als deutlich jüngster Kandidierender an. Bild: zvg

Weiter vertrete er auch eine andere Generation als seine Konkurrenz: «Als Person der Generation Y kann ich mich sehr gut in jüngere Personen hineinversetzen, da auch ich in einer bereits stark digitalisierten Welt mit ganz anderen Voraussetzungen und Möglichkeiten gross geworden bin.» Bezirksrichter werden will er, weil ihn die Justiz schon immer interessiert habe – und weil es eine sinnvolle Tätigkeit sei, mit der er seiner Heimat etwas zurückgeben könne. Die positiven Rückmeldungen seines Umfelds seien es gewesen, die ihn motivierten, die Kandidatur zu wagen.

Schlotter arbeitet als Fachspezialist Qualitätsmanagement und Datenschutz für die Ausgleichs- und Pensionskasse Gastro-Social in Aarau, nebenbei studiert er Informations- und Datenmanagement. In seiner Freizeit betreibt der leidenschaftliche FC-Aarau-Fan, der im Aarauer Aeschbachquartier wohnt, verschiedene Sportarten und beobachtet als Hobbyastronom mit seinem Teleskop Planeten und Galaxien.